«АМТ-Груп» помогает контролировать качество работы корпоративной сети Государственного Рязанского приборного завода

«АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по разработке и внедрению комплексной системы контроля качества корпоративной сети передачи данных для Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ). Многоуровневый стек систем и решений, охватывающих всю ИТ-инфраструктуру предприятия, позволит сделать ее более сервисно-ориентированной и направленной на решение стоящих производственных задач.

Целью работ было построение единой системы контроля качества ИТ-инфраструктуры завода как совокупности подсистем, объектов управления, мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение и поддержание высокого уровня качества работы ИТ-сервисов на предприятии ГРПЗ. Проектируемая емкость системы – возможность управления не менее чем 20 тыс. конфигурационными единицами (технологическими и бизнес-процессами, системами, аппаратными компонентами, оборудованием и т.п.) с возможностью дальнейшего расширения.

«Эффективность работы автоматизированных систем завода определяется, в том числе тем, насколько качественно интегрированы между собой отдельные системы, а также их доступностью для пользователей (конструкторов, технологов, финансистов и других специалистов), – сказал Владимир Рысев, ИТ-директор ГРПЗ. – Поскольку прикладные автоматизированные системы современного машиностроительного предприятия исторически создавались с учетом особенностей выпускаемых изделий и каждая система является уникальной, было принято решение разработать собственную концепцию комплексной системы управления, объединяющей возможности интеграционной шины, инструменты мониторинга программных и аппаратных систем, а также поддержки рабочих мест пользователей».

Перед специалистами «АМТ-Груп» стояла задача, с одной стороны, сохранить уже имеющееся интеллектуальное наследие, данные, системы, с другой – подготовить инфраструктуру предприятия к внедрению новых систем и решений в области систем автоматизированного проектирования, конструкторско-технологической подготовки производства, нормативно-справочной информации с учетом современных требований отраслевой и межотраслевой интеграции. Исходя из этой задачи были сформированы два основных направления работы: интеграция разнородных систем между собой и создание системы контроля качества функционирования всей разнородной и постоянно развивающейся ИТ-инфраструктуры, особенно в местах сопряжения ее отдельных элементов между собой и с другими элементами инфраструктуры предприятия.

Предложенное «АМТ-Груп» комплексное решение содержит, помимо программных компонент, определенные практики, методы, организационные изменения. В технологический состав решения вошли модули мониторинга, интеграции, автоматизации рабочих процессов, а также инструменты планирования и контроля. Кроме того, была создана вся сопроводительная документация по этим продуктам.

При выборе компонент создаваемой системы контроля качества был сделан выбор в пользу решений с открытыми исходными кодами. Выбор был обусловлен несколькими обстоятельствами. Как показал предпроектный анализ, помимо лучшего соотношения цена/качество на момент покупки и внедрения, важным моментом становится отсутствие необходимости оплачивать значительные периодические лицензионные отчисления в адрес зарубежного разработчика. Особенно актуален данный вопрос в настоящее время, когда многие предприятия попадают под санкционные ограничения. Помимо этого, открытый код позволяет уменьшить риск злонамеренных воздействий на информационную систему предприятия за счет упрощенного выполнения процедур проверки на уязвимости и отсутствие недекларированных возможностей, а также оперативного устранения выявленных недостатков. Еще одно преимущество таких решений – организация их дальнейшей поддержки собственными силами заказчика.

В составе программной части решения «АМТ-Груп» предложила использовать несколько модулей, который были внедрены как единый комплекс: модуль «Сервис Деск» - автоматизация базовых процессов Service Management; модуль «Управление каталогом услуг» – формирование единого каталога ИТ-услуг; модуль «Управление уровнем обслуживания ИТ-сервисов» – формирование требований и SLA к предоставляемым ИТ-услугам; модуль «Управление конфигурационными единицами» – учет всего программного и аппаратного обеспечения предприятия; модуль «Портал СКК» – инструмент представления информации руководству по состоянию всей ИТ-инфраструктуры предприятия; модуль мониторинга корпоративной сети и серверов – инструмент управления событиями в ИТ-инфраструктуре; модуль интеграционной шины – среда гарантированной доставки данных и интеграционных обменов между системами.

Модули взаимоувязаны в единую систему, для унификации обмена данными между ними также используется интеграционная шина.

Внедренный комплекс решений повлиял и изменил работу нескольких направлений. Эффект от внедрения суммарно был достигнут, как минимум, по трем направлениям бизнеса в целом: технологическое направление. Обеспечена системность в развитии интеграционных аспектов ИТ-инфраструктуры приложений, проведена стандартизация и унификация применяемых интеграционных решений. В рамках проекта была создана единая интеграционная среда приложений, которая позволила объединить разнородный стек приложений заказчика, внедряемых на протяжении более 10 лет. В результате организован надежный и прозрачный обмен данными между всеми системами заказчика, заложен потенциал для бесшовного внедрения новых информационных систем и сервисов; сервисное направление. Снижены ресурсные и временные затраты при осуществлении планирования и проведении процедур внутреннего контроля за ИТ-инфраструктурой завода. Обеспечен мониторинг объектов ИТ-инфраструктуры, настроен сбор параметров их работы для анализа и контроля. Фактически была систематизирована и упорядочена сервисная модель предприятия, повышена степень готовности систем, технических и программных продуктов. Все эти результаты, в свою очередь, могут быть напрямую трансформированы в повышение производительности труда всего предприятия; организационное. Создан каталог ИТ-сервисов предприятия и обеспечено наличие единого источника информации обо всех ИТ-услугах предприятия. Формализованы и автоматизированы основные процессы ИТ-подразделения. Выполнена оптимизация структуры ИТ-подразделения и организационной структуры заказчика в соответствии с выявленными актуальными и перспективными требованиями бизнеса, стратегией развития предприятия.

«АМТ-Груп», в рамках договора технической поддержки, оказывает комплексное сопровождение и индивидуальное развитие всего построенного комплекса. Развитие и расширение функциональных возможностей системы происходит с учетом отзывов и предложений специалистов ГРПЗ, полученных в процессе использования системы. В дальнейшем планируется переход к самостоятельной поддержке системы заказчиком.

«На данном этапе очень большое количество предприятий и организаций накопили в составе своей ИТ-инфраструктуры самые разнородные решения и системы. Многие информационные и технические системы внедрялись как ответ на требования регуляторов, многие – как следствие естественной внутренней автоматизации, какие-то – под давлением конъюнктуры рынка и т.п. В результате на многих предприятиях остро стоит потребность в унификации накопленной за годы автоматизации инфраструктуры. И если с аппаратными средствами такая унификация во многом уже произошла, то в части программных средств и решений этот процесс только в самом начале, – сказал генеральный директор "АМТ-Груп" Александр Гольцов. – Мы видим у отечественных предприятий огромную потребность в решениях подобного рода и готовы транслировать полученный опыт и знания в ходе решения практических задач у наших текущих заказчиков и тех, кто еще только собирается инициировать подобные изменения».