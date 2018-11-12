Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику

Корпорация Oracle объявляет о проведении Oracle Cloud Day 2018, крупнейшей конференции по облачным технологиям и инновационным решениям, 21 ноября 2018 года в Москве. Передовые возможности, быстрая адаптация бизнеса к изменяющимся условиям, снижение затрат, повышение надежности – это потенциальные преимущества облака, которые делают его ключевым компонентом в любых бизнес-стратегиях. Oracle Cloud Day 2018 пройдет под девизом «Внедряем технологии будущего», что подчеркивает практическую направленность конференции.

В программе - новости с крупнейшей конференции Oracle Open World 2018 в Сан-Франциско, которая завершилась всего несколько недель назад, последние новинки в области облачных технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения, выступления топ-менеджеров Oracle и ведущих российских компаний, клиентов корпорации, семь параллельных тематических сессий и практикумов для разработчиков. Oracle Cloud Day – это мультимодальная площадка для тех, кто заинтересован в получении преимуществ от облачных вычислений, даже если еще не готов полностью перейти в облако.

С визионерским пленарным докладом выступит Эндрю Сазерленд, старший вице-президент по технологиям и системам Oracle в регионе EMEA и APAC. Гости смогут подробнее узнать об одном из главных анонсов – облаке второго поколения (Oracle Gen 2 Cloud) с автономными возможностями, непревзойденной безопасностью и значительными преимуществами в производительности и стоимости. В фокусе конференции автономная база данных Oracle Autonomous Database Cloud, которая представляет собой кульминацию четырех десятилетий технологических инноваций и интеграции новых технологий. Автономные возможности перестраивают традиционный подход к ИТ, позволяя компаниям высвобождать бюджеты и ресурсы, снижать риски, тем самым уделять основное внимание росту бизнеса и инновациям, а не поддержке операционной деятельности.

В рамках форума пройдут 3 параллельные сессии по темам «СУБД и облачные вычисления», «Аналитика, хранилища и интеграция данных», «Безопасные инновации (Blockchain, Security, Machine Learning, Artificial Intelligence, IoT)» и 4 практикума для разработчиков по автономным базам данных, по аналитике и визуализации данных с помощью Oracle Data Visualization, по интеграции приложений в облаке на основе Oracle Integration Cloud и по Oracle Ravello – инфраструктурному сервису для любых сценариев (обучение, тестирование, демонстрация).

На демо-стендах на площадке Innovation Lounge участники смогут ознакомиться с практическими сценариями использования Oracle Big Data, Oracle Management Cloud, Oracle Analytics, а также с автономной базой данных Oracle Autonomous Database Cloud. А в интерактивной зоне можно убедиться, что технологии будущего доступны уже сегодня: участники смогут «опробовать» возможности интернета вещей, напримеp, увидев в действии дронов-страховщиков.

«В то время, как некоторые клиенты обращаются с вопросом, как перейти к использованию облачной инфраструктуры, российские заказчики думают о цифровизации целых отраслей экономики и создании универсальных платформ. У Oracle накоплен большой опыт сотрудничества с представителями различных вертикальных рынков, который может пригодиться для решения подобных масштабных задач, и в ходе конференции Oracle Cloud Day в Москве на эту тему обязательно развернутся интересные дискуссии», - отметил Стив Даэб, старший вице-президент по направлению Oracle Cloud Platform, на конференции Oracle OpenWorld 2018.

Регистрация на конференцию – по ссылке.