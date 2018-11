Schneider Electric представила европейскую программу EcoStruxure IT For Partners

Schneider Electric объявила о запуске в Европе программы EcoStruxure IT For Partners. Это новая платформа для поставщиков ИТ-решений, которая позволяет создать новые услуги для заказчиков и повысить доход от обслуживания, улучшив качество управления центрами обработки данных, распределенными и периферийными ИТ-системами.

Взрывной рост объемов данных, развитие интернета вещей и облачных вычислений вынуждают заказчиков создавать гибридные экосистемы, которые включают локальные ЦОДы, распределенные и периферийные ИТ-системы, а также публичные и частные облачные платформы. ИТ-оборудование размещается ближе к потребителям и к источникам информации, чтобы обеспечить нужную пропускную способность и сократить задержки в передаче данных для критически важных приложений. В такой ситуации, владельцам систем становится все труднее удаленно контролировать свою постоянно усложняющуюся архитектуру.

EcoStruxure IT For Partners позволяет безопасно передавать во внешнее управление функции контроля, обслуживания и другие услуги, повышающие доступность физической инфраструктуры и ИТ-систем.

Впервые в Европе Schneider Electric предоставляет открытую, облачную многоуровневую платформу EcoStruxure IT For Partners для поставщиков ИТ-решений, ориентированную на центры обработки данных и распределенные ИТ-системы. Платформа обеспечивает функции безопасности и прогнозной аналитики. Программные компоненты и инструменты могут постоянно обновляться и обеспечивать новый функционал для партнёров-провайдеров. Это, в свою очередь, позволит провайдерам расширять свой портфель услуг без дополнительных затрат.

Управление на основе облачных систем имеет свои преимущества, такие как сбор больших объемов данных в одной системе, контроль и управление с одного устройства или одной точки, использование алгоритмов работы с Большими Данными. При правильном использовании, эти преимущества улучшат контроль над оборудованием, ИТ-инфраструктурой и центрами обработки данных, обеспечат глубокое понимание вариантов оптимизации работы оборудования ЦОДа и продления срока их службы.

Первое уже доступное приложение EcoStruxure IT – облачная платформа для мониторинга под названием EcoStruxure IT Expert. Это приложение уже доступно для пользователей, а также провайдеров в Европе, позволяет им оказывать услуги удаленного контроля с возможностью получения данных в реальном времени. Дополнительно EcoStruxure IT Expert имеет функционал подготовки рекомендаций, позволяющих сократить среднее время восстановления и повысить доступность системы. Используя большие объемы данных мониторинга и интеллектуальный анализ состояния распределенных ИТ-сред, приложение позволяет быстрее и проще оказывать необходимые заказчику услуги.

«EcoStruxure IT Expert дает нашим партнерам прекрасную возможность предложить своим клиентам дополнительные услуги, которые приносят прибыль. Наша платформа позволяет партнерам изменить правила игры на рынке и укрепить взаимосвязи с клиентами, предлагая более высокую доступность и потенциально более низкие затраты на обслуживание благодаря EcoStruxure IT For Partners» - сказал Ким Повлсен, вице-президент по цифровым сервисам и ПО компании Schneider Electric.

Для российских пользователей платформа станет доступной в первом полугодии 2019 года в виде услуги. Уже сейчас владельцы ЦОДов и провайдеры могут бесплатно воспользоваться полнофункциональной демо-версией и мобильным приложением EcoStruxure IT Expert.

EcoStruxure IT Expert, не привязанная к производителю оборудования, для множества клиентов, которая позволяет партнерам расширить предложение услуг в области охлаждения и управления энергопотреблением. Партнеры могут перепродавать решение, просто реализуя его в виде сервиса, как услуги; глобальная информированность заказчика об инфраструктуре – в облаке или периферийной инфраструктуре, подготовка рекомендаций для повышения производительности, эффективности и снижения затрат.

Полная информированность о состоянии любого оборудования, аварийных сигналах и подготовка рекомендаций для решения различных вопросов; а также аналитика и сравнительный анализ.

«IDC рассматривает EcoStruxure в качестве трансформирующей платформы, которая в корне изменит принципы контроля и управления ЦОДом», – сказала Дженнифер Кук, директор по исследованиям тенденций и стратегий в области центров обработки данных компании IDC.

Являясь компонентом архитектуры EcoStruxure, разработанной компанией Schneider Electric, EcoStruxure IT работает для всех объектов физической инфраструктуры с поддержкой интернета вещей, например, для оборудования электропитания и охлаждения, в том числе для новых интеллектуальных ИБП с решением APC SmartConnect, ИБП с подключением к «облаку», разработанных для быстрой и экономной установки в небольших распределенных средах, которые при этом совместимы с популярными платформами для удаленного управления и контроля.

EcoStruxure – это открытая, межоперационная, IoT-совместимая программно-аппаратная платформа Schneider Electric. EcoStruxure совмещает в себе основные требования к создаваемой инфраструктуре ЦОДа: безопасность, надежность, эффективность, устойчивое развитие и связность всех подсистем. EcoStruxure использует достижения в области интернета вещей (IoT), сбора данных, облачных технологий, аналитики и кибербезопасности для внедрения инноваций на всех уровнях управления. Подход включает в себя подключенное оборудование, системы управления, а также уровень приложений, аналитики и услуг. Решения EcoStruxure были развернуты на более чем 480 000 промышленных объектов. Более 20 000 системных интеграторов и разработчиков подключили около 1,6 миллиона устройств и внедрили более 40 цифровых услуг на базе решения EcoStruxure.