«Росэлектроника» начала производство российских СВЧ-трактов для спутников

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о начале производства первых отечественных элементов волноводных трактов для спутниковых платформ, которые будут использованы в составе высокоэллиптической орбитальной группировки «Экспресс-РВ» и новейших спутников-ретрансляторов «Луч-5М». В компании считают, что открытие нового направления производства позволит России к 2022 г. занять не менее 30-50% рынка данной продукции, потеснив США, Германию, Францию и Канаду.

По тактико-техническим характеристикам российские изделия соответствуют иностранным аналогам, изготавливаются полностью из отечественных комплектующих и материалов. Стоимость продукции на 30% ниже американских образцов.

Новое направление производства СВЧ-трактов космического применения сформировано на базе «НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника»). В состав СВЧ-трактов космических летательных аппаратов входят волноводные и коаксиальные секции, гибкие волноводные секции, коаксиально-волноводные переходы, мультиплексоры, аттенюаторы, фильтры, вентили, коаксиальные и волноводные электромеханические СВЧ переключатели.

«До недавнего времени рынок данной продукции был целиком занят американскими компаниями. Сегодня мы сформировали научно-технический задел и выходим на этот рынок со своей национальной технологией и продукцией. Уже есть конкретные заказы в этой области от ведущих предприятий ракетно-космической отрасли. Развитие только одного этого направления позволит предприятию достигнуть соотношения объемов производства военной и гражданской продукции 50 на 50 процентов к 2025 г.», – сказал первый заместитель генерального директора «НПП «Алмаз» Михаил Апин.

В настоящее время «НПП «Алмаз» ведет разработку и освоение производства линейки коаксиальных и линейки волноводных СВЧ переключателей с окончанием работ в 2020 г. по заказу Минпромторга РФ. По завершении этих работ разработанные изделия будут доступны к заказу. Параллельно выполняются инициативные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке остальных элементов СВЧ-трактов.