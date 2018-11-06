«ИЦ телеком-сервис» построил инженерные коммуникации для нового офиса «Лаборатории Касперского» в бизнес-центре «Аркус»

«ИЦ телеком-сервис», один из ведущих отечественных сетевых интеграторов, завершил проект по построению инженерных коммуникаций в новом помещении «Лаборатории Касперского» в бизнес-центре класса А «Аркус».

«Лаборатория Касперского» большое внимание уделяет дизайну интерьера и качеству эргономики рабочих помещений, удобству инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры своих офисов и бизнес-центров. Эргономика пространства бизнес-центра «Аркус» по всем параметрам соответствует требованиям компании.

Перед сетевым интегратором «ИЦ телеком-сервис» была поставлена задача по построению структурированной кабельной системы (СКС) в дополнительном офисном пространстве «Лаборатории Касперского» на площади более 2,5 тыс. кв.м.

В рамках проекта «ИЦ телеком-сервис» выполнил весть комплекс работ по проектированию, монтажу и запуску в эксплуатацию СКС. Согласно техническому заданию, на базе компонентов компании Panduit было создано 450 рабочих мест. По согласованию, все шумные монтажные работы в бизнес-центре велись в ночное время, чтобы не мешать бизнес-процессам и завершить проект в сжатые сроки.

«Все больше заказчиков выбирают структурированные кабельные сети в качестве основной платформы собственной коммуникационной среды. Наши специалисты закладывают в план сетевой инфраструктуры возможность ее дальнейшего развития, т.е. обеспечивают дальнейшее масштабирование системы. Возможность наращивания мощности системы позволяет заказчикам экономить денежные и технические средства при формировании новых рабочих мест и переездах, — отметили в компании «ИЦ телеком-сервис».