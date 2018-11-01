Abbyy Intelligent Search позволит сотрудникам НПО «Энергомаш» сэкономить миллионы часов на поиске информации

НПО «Энергомаш», ведущий поставщик ракетных двигателей и управляющая компания двигателестроительной структуры, входящий в госкорпорацию «Роскосмос», сообщило о тестировании поиска на базе искусственного интеллекта Abbyy, который может объединить в общую систему миллионы документов из девяти корпоративных источников данных. С помощью Abbyy Intelligent Search сотрудники НПО «Энергомаш» за доли секунды смогут собирать и анализировать всю необходимую для принятия решений информацию о финансах, производстве продукции, разработке технологий и другие значимые сведения, – так же быстро и удобно, как в популярных поисковых сервисах. Таким образом, предприятие сэкономит миллионы рабочих часов в год на поиске данных и документов.

Одна из ключевых целей НПО «Энергомаш» – сохранить всю информацию об инженерных компетенциях и разработках предприятия, накопленную с 1930 гг. по сей день. Для этого недостаточно только оцифровать документы – необходим интеллектуальный поиск по большому массиву информации. Поэтому в сентябре 2018 г. «Энергомаш» начал пилотный проект и подключил к Abbyy Intelligent Search 3 тыс. документов из своей внутренней базы данных – это исследовательские работы, конструкторские чертежи. Новым решением в ближайшее время начнут пользоваться сотрудники ИТ-отдела и руководители бизнес-подразделений предприятия. Затем интеллектуальный поиск планируется подключить к новым корпоративным системам НПО «Энергомаш»: ECM, PLM, ERP, файловому хранилищу и сервису управления проектами.

Abbyy Intelligent Search смогут применять все сотрудники компании и холдинга. С помощью решения инженер-конструктор за доли секунды сможет найти в корпоративных хранилищах не только сборочный чертеж и 3D-модель нужной детали и сборки, но и все технические наработки, опыты и сопутствующую информацию, указав один из параметров – таких, как название документа, изделия либо несколько слов из технического описания. Сотрудник бухгалтерии быстро найдет в ECM-системе данные, кто, когда и по какой цене заказывал, согласовывал, утверждал, закупал, принимал на склад, выдавал в производство, списывал промышленное оборудование, услуги конструкторского бюро или испытательного комплекса. При этом система сможет разграничивать права доступа пользователей к результатам поиска, а также учитывать существующие права на доступ к информации и отслеживать, кто какие документы искал, скачивал или распечатывал.

Благодаря технологиям обработки естественного языка, документы можно будет искать одновременно на русском и английском независимо от того, на каком языке сделан поисковый запрос, используя синонимы, неточный порядок слов и их пропуски, фильтровать и сортировать найденную информацию по типу, автору, дате и множеству других параметров и находить наиболее релевантные данные.

«Наша цель — создать к 2020 г. цифровое производство. Мы будем применять интеллектуальные технологии в разработке, проектировании и изготовлении продукции. Для этого мы значительно автоматизируем производство и создадим цифровых двойников для ключевых производственных процессов. А чтобы ускорить и упростить доступ сотрудников к большим объемам накопленных за десятилетия данных, мы тестируем технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, объединенные в решении Abbyy. Это первый подобный проект в ракетно-космической отрасли», – сказал Денис Савенков, заместитель генерального директора по развитию ИТ НПО «Энергомаш».

«Умение быстро находить ценную информацию в огромном потоке данных – обязательное условие для цифровой трансформации предприятия. Обладая необходимыми знаниями, можно быстрее выпускать на рынок новую продукцию и в разы сократить затраты на ее производство. Abbyy Intelligent Search помогает сотрудникам крупных компаний за доли секунды находить полезную информацию в огромном массиве данных и быстро принимать решения для развития бизнеса», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».