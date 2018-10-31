Oracle представила готовые блокчейн-приложения для разных бизнес-сценариев

Oracle представила комплекс облачных бизнес-приложений Oracle Blockchain Applications Cloud, чтобы помочь заказчикам повысить доверие и обеспечить гибкость транзакций в бизнес-сетях. Комплекс SaaS-приложений, учитывающий сценарии использования, улучшает возможности отслеживания и повышает прозрачность по всей цепи поставок. Приложения Oracle Blockchain Applications построены на облачной платформе Oracle Blockchain Cloud Service и бесшовно интегрируются с Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Enterprise Resource Management (ERP) Cloud и другими облачными приложениями Oracle.

Современные цепочки поставок генерируют миллионы данных и тысячи ежедневных транзакций, которые необходимо подтвердить и утвердить, что ограничивает темпы бизнеса и подвергает компании риску. Приложения Oracle Blockchain Applications позволяют клиентам отслеживать продукты через цепочку поставок, использующую распределенный реестр, чтобы повысить доверие к бизнес-транзакциям, иметь более высокую информированность по цепочке многоуровневых поставок, ускорить доставку товаров и выполнение контрактов, повысить удовлетворенность клиентов.

«Потребители сегодня информированы лучше, чем когда-либо прежде, и все больше интересуются составом продуктов, которые они используют, - сказал Кайл Бозичевич, владелец пивоварни Alpha Acid Brewing в Бельмонте, штат Калифорния. - Теперь мы можем отслеживать материалы и премиум-ингредиенты от наших поставщиков и анализировать данные датчиков производственного процесса по каждой партии. Блокчейн-приложение Oracle Intelligent Track and Trace помогает гарантировать, что мы получаем высококачественные хмель, солод и дрожжи, а также позволяет нам создавать положительный имидж наших продуктов для клиентов».

Готовые бизнес-приложения Oracle Blockchain Applications сокращают барьеры для внедрения технологии блокчейн и обеспечивают клиентам бизнес-выгоды, повышая доверие и прозрачность в их сети деловых партнёров и преобразуя их цепочки поставок. Приложения Oracle Blockchain Applications включают:

Интеллектуальный мониторинг (Intelligent Track and Trace) – предоставляет возможность сквозного отслеживания товаров и транзакций в цепочках поставок, чтобы уменьшить задержки и автоматизировать хранение записей. Приложение создает цифровой след каждого шага в бизнес-сети - во время закупок, производства и транспортировки. Обеспечивает удобный взгляд на ситуацию для более легкого анализа причинно-следственных связей и более быстрого разрешения споров. Это помогает клиентам осуществлять таргетированные отзывы продукции, разрешать споры, снижать количество подделок, улучшать соответствие нормативным требованиям и защищаться от мошенничества.

Источники и происхождение партии (Lot Lineage and Provenance) – позволяет прослеживать историю продукта, сериализацию и происхождение, управляя жизненным циклом иерархических серийных номеров, записывая происхождение и подлинность компонентов и отслеживая все преобразования продукта. Помогает в соблюдении нормативных требований, получении целевых отзывов продукта и предотвращении подделок компонентов.

Интеллектуальные холодильные сети (Intelligent Cold Chain) – помогает осуществлять мониторинг и отслеживать цепочку поставок с контролируемой температурой, создавая рекомендации для оптимизации процессов и обеспечения качества и безопасности охлажденных продуктов в фармацевтической и пищевой промышленности.

Отслеживание гарантий и использования (Warranty and Usage Tracking) – избавляет от бумажных процессов и автоматизирует отслеживание использования особо ценных активов. Проверяемый и контролируемый регистр для гарантий, претензий и страхования помогает ускорить обработку расчетов и претензий и предотвратить злоупотребление активами.

Эти приложения построены на облачной платформе Oracle Blockchain Cloud Service, которая была представлена ранее в этом году. Она помогает компаниям строить блокчейн-сети для обеспечения более безопасных и эффективных транзакций с торговыми партнерами. Платформенные сервисы Oracle Blockchain были выбраны многими глобальными компаниями из широкого спектра отраслей, включая транспорт, цепочки поставок и логистику, энергетику, розничный бизнес и электронную торговлю, финансовые услуги, телекоммуникации и государственный сектор. Вот некоторые из множества компаний, уже использующих Oracle Blockchain Cloud Service: Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, SERES, Certified Origins, Indian Oil, Intelipost, MTO, Neurosoft, Nigeria Customs, Sofbang, Solar Site Design, and TradeFin.

«Мы используем приложения Oracle Blockchain в качестве цифровой платформы для отгрузочной документации, которая помогает нам легко мониторить и отслеживать операции отгрузки, - сказал Лайонел Луи, коммерческий директор CargoSmart. Наша цель состоит в том, чтобы помочь отрасли обрести больше доверия и прозрачности. Фактически, мы ожидаем, что время, необходимое для сбора, консолидации и подтверждения данных от нескольких участников, сократится на 65%. Мы также надеемся объединить и согласовать данные из различных документов, используя приложение Oracle Intelligent Track and Trace».

Приложения Oracle Blockchain Applications также используют возможности интернета вещей (IoT) и применяют встроенные функции искусственного интеллекта (AI) для работы с данными в режиме реального времени, чтобы повысить точность потока данных в бизнес-сети клиента. Параллельно Oracle разрабатывает несколько новых технологий для предоставления интеллектуальных рекомендаций и лучшего пользовательского опыта в SaaS-приложениях для управления цепочкой поставок, финансами, человеческими ресурсами и клиентским опытом.

«Многие технологические компании предлагают блокчейн-платформу для клиентов, но мы хотели пойти еще дальше. Мы используем наш опыт в области создания удобных для пользователя, специализированных бизнес-решений, чтобы клиенты могли незамедлительно получить преимущества от технологий блокчейн путем преобразования существующих бизнес-процессов, - сказал Рик Джуэлл, старший вице-президент по направлению Oracle Supply Chain & Manufacturing Cloud Applications. Приложения Oracle Blockchain Applications позволяют клиентам легко создавать надежную сеть партнеров для повышения гибкости, точности и прозрачности своей цепочки поставок. Эти блокчейн-приложения работают совместно с существующими облачными приложениями Oracle и готовы для использования, благодаря встроенной интеграции и шаблонам бизнес-сетей для общих бизнес-процессов».