«Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов

Специалисты компаний «Базальт СПО» и «Росплатформа» провели проверку на корректную работу операционных систем на платформе «Альт» в качестве гостевых в среде серверной виртуализации компании «Росплатформа». Подтверждена полная совместимость и корректность работы «Альт Линукс СПТ 7.0», «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Сервер» и «Альт 8 СП». В качестве среды виртуализации использовалась гиперконвергентная ИТ-инфраструктура из продуктов «Р Виртуализация 7» и «Р Хранилище 7».

«Работа операционных систем "Альт" в качестве гостевых на отечественной системе виртуализации компании "Росплатформа" позволит организациям и предприятиям максимально эффективно использовать свои серверные ресурсы, – сказал Алексей Смирнов, генеральный директор "Базальт СПО". – Отечественное аппаратно-программное решение, в первую очередь, будет полезно крупным ведомствам и корпорациям, размещающим свои информационные ресурсы в ЦОДах и одновременно реализующим корпоративные программы импортозамещения».

«При построении комплексных стеков для импортозамещения серверных сегментов важно обеспечить работу российских операционных систем внутри российской серверной виртуализации. Это создает основной фундамент для создания санкционно-устойчивых информационных систем», — отметил Владимир Рубанов, управляющий директор «Росплатформы».

«Базальт СПО» и «Росплатформа» рекомендуют свои продукты для применения в организациях с повышенными требованиями к защищенности от санкций в качестве базового системного программного обеспечения.

«Альт» – функциональные, защищенные и доступные операционные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которых можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер. Операционные системы «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер», «Альт Образование» и «Альт Линукс СПТ 7.0» (сертифицированная ФСТЭК России) входят в Единый реестр российских программ и баз данных. Правообладатель «Альт 8 СП», также входящей в Единый реестр и имеющей сертификаты ФСТЭК и Министерства обороны РФ, – АО «ИВК».

Система серверной виртуализации «Р-Виртуализация» включает в себя гипервизор с графическим интерфейсом управления, поддержкой высокой доступности и живой миграции виртуальных машин и других функций, необходимых для промышленного применения. Система распределенного хранения данных «Р Хранилище» позволяет собрать из стандартных x86-серверов с внутренними дисками отказоустойчивое программно-определяемое хранилище корпоративного уровня, способное заменить классические системы SAN и NAS.