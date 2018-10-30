Oracle представила цифрового помощника Oracle Digital Assistant

Oracle объявила о выпуске в продажу приложения Oracle Digital Assistant, которое позволяет компаниям создавать персонализированных цифровых ассистентов, помогающих сотрудникам работать эффективнее. С появлением Oracle Digital Assistant сотрудникам будет нужен всего один подобный инструмент - многофункциональный цифровой помощник, которого можно обучить навыкам работы с задачами из нескольких приложений, таких как HR, ERP, CRM и CX.

Используя искусственный интеллект, Oracle Digital Assistant понимает контекст, выявляет цели и намерения, определяет и изучает поведение и шаблоны пользователей для проактивной автоматизации рутинных задач, таких как согласование расходов и перенос и изменение встреч, выполняемых от имени пользователя.

Цифровой помощник Oracle Digital Assistant, реализованный на облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure, выходит далеко за рамки стандартных чат-ботов, доступных сегодня, которые предоставляют простые, настроенные с учетом одной специализации, прямые ответы. Применяя ИИ для обработки естественного языка (natural language processing, NLP), понимания естественного языка (natural language understanding, NLU) и машинного обучения (ML), Oracle имеет уникальную возможность использовать широту и глубину этих технологий в бизнес-приложениях и предложить использование цифрового помощника, который может действительно охватить функциональные задачи по всему предприятию. Увидеть Oracle Digital Assistant в действии можно здесь.

«Это следующий шаг в эволюции чат-ботов, а также важная веха в предоставлении умного цифрового помощника для предприятия», - сказал Сухас Ульяр, вице-президент Oracle по разработке продуктов в области искусственного интеллекта, чат-ботов и мобильных решений. «Oracle Digital Assistant способен трансформировать организации, помогая нашим клиентам достичь большей производительности и обогащения пользовательского опыта».

Пользователи могут общаться с Oracle Digital Assistant через голосовой интерфейс, но он не зависит от платформы и в равной степени оптимизирован для поддержки различных популярных платформ обмена сообщениями, включая Slack, Facebook Messenger, WeChat и Alexa. Благодаря встроенной аналитике компании могут отслеживать использование помощника для получения информации о поведении пользователей и производительности приложений в режиме реального времени для дальнейшего анализа и улучшения.

Согласно отчету Ovum 2018-2019 года по выбору платформы разработки мобильных приложений для предприятий (Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform), «Oracle имеет хорошие возможности, чтобы воспользоваться преимуществами рынка платформ разработки мобильных приложений (MADP), где чат-боты становятся обычной практикой взаимодействия с клиентами. Чатбот-платформа с использованием искусственного интеллекта от Oracle может рассматриваться как выгодная инвестиция как для крупных предприятий, так и для среднего и малого бизнеса. Некоторые технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание голоса, теперь являются стандартными для таких поставщиков, как Apple с Siri и Android с Google Voice, и Oracle легко интегрируется с этими сервисами. Кроме того, многолетний опыт Oracle автоматизации бэк-офиса означает, что эти решения хорошо подойдут, чтобы помочь клиентам интегрировать данные из приложений в учетные системы и системы регистрации».

«С Oracle Digital Assistant мы смогли реально улучшить клиентский опыт гостей в отелях Bahia Principe,» - сказал Рамон Матео Састре, ИТ-директор компании Corporativo Grupo Piñero. «Новый помощник по обслуживанию гостей значительно упрощает опыт гостей отеля и делает их пребывание более приятным. Помощник, доступный в режиме 24 часа 7 дней в неделю, облегчает возможность получить все, что нужно, гостям во время их пребывания – начиная с поиска свободного номера и его бронирования до регистрации в отеле, заказа обслуживания в номере, а также услуг консьержа».

Профессиональный теннисный турнир Mutua Madrid Open первым среди участников турниров TP World Tour Masters 1000 и Premier WTA внедрил снабженный искусственным интеллектом чат-бот для улучшения коммуникации с теннисными фанатами. Построенный на облачной платформе Oracle Cloud Platform чат-бот по имени «MatchBot» использует искусственный интеллект для поддержания естественной беседы, в ходе которой он предоставляет фанатам информацию о мероприятии, игроках, результатах, а также сведений по гостиничным услугам, скидкам на сувениры, продаже билетов, доступе и парковке.

«Мы хотели позиционировать Mutua Madrid Open как турнир 21-го века», - сказал Жерар Цобанян, президент и генеральный директор Mutua Madrid Open. «Разработка и развитие MatchBot выводит нас в авангард технологий и инноваций. С этой новой технологией, мы смогли предоставить посетителям удивительный опыт — приятный, простой и быстрый способ получить нужную информацию о турнире».

«Здесь, в Сан-Жусте, мы внедрили виртуального помощника (государственного служащего), доступного для граждан 24 часа в сутки. Мы были очень довольны скоростью реализации и возросшим взаимодействием с сообществом», - сказал Пер Галиндо, ИТ-специалист местного муниципалитета Сан-Жуст-Десверна. «Теперь с цифровым помощником, который может отвечать на вопросы в нескольких областях знаний, единственным ограничением является наше воображение».