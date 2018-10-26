«СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»

ООО «СВД Встраиваемые Системы» в партнёрстве с АО «МЦСТ» обеспечила поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в защищенной операционной системе реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э».

Завершены работы по поддержке в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» российских микропроцессоров Эльбрус-8С и Эльбрус -1С+ разработки АО «МЦСТ», а также контроллера периферийных интерфейсов КПИ-2. Выполненные работы позволяют создавать высоконадежные системы и комплексы на базе наиболее производительной линейки отечественных процессоров и отказоустойчивой программной платформы реального времени.

64-разрядная ЗОСРВ «Нейтрино-Э» (изделие КПДА.10965-01) имеет сертификат соответствия требованиям по информационной безопасности, позволяющий применять данную ОС в автоматизированных системах класса защищенности до 1Б включительно. ЗОСРВ «Нейтрино-Э» технологически совместима с ЗОСРВ «Нейтрино» (изделие КПДА.10964-01), которая успешно применяется во многих серийных и перспективных разработках предприятий ОПК и гражданской промышленности.

Микропроцессор Эльбрус-8С (1891ВМ10Я) - высокопроизводительный процессор общего назначения с улучшенной архитектурой «Эльбрус» и предназначен для импортозамещения процессорных устройств Intel и AMD.

Микропроцессор Эльбрус-1С+ (1891ВМ11Я) - российский высокоинтегрированный процессор архитектуры «Эльбрус» с пониженным энергопотреблением и встроенными ускорителями 2D и 3D графики.

Возможности ЗОСРВ «Нейтрино-Э» для вычислительных комплексов на базе процессоров Эльбрус будут продемонстрированы на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который состоится 30 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге в гостинице «Холидей ИНН Московские Ворота».