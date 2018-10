Synology представила три основных пакета для резервного копирования Active Backup

Synology представила официальный релиз приложений для резервного копирования данных: Active Backup for Business, Active Backup for G Suite и обновленную версию Active Backup for Office 365. Таким образом, компания Synology официально вышла на рынок приложений резервного копирования для бизнеса. Теперь пользователи могут полностью защитить свои рабочие процессы и данные, рассредоточенные по физическим серверам, виртуальным машинам, ПК и облачным сервисам с помощью NAS Synology, не приобретая дополнительные лицензии.

«Из-за ограничений в бюджете или нехватки человеческих ресурсов предприятиям малого и среднего размера зачастую не удается построить комплексное решение для резервирования данных, — сказал Джиа-Йю Лю (Jia-Yu Liu), директор группы приложений компании Synology Inc. — Synology считает резервное копирование необходимым компонентом обеспечения бесперебойной работы. Благодаря инструментам Active Backup мы постарались предложить компаниям простое и эффективное решение для резервного копирования и полностью защитить рабочие процессы на физических серверах, виртуальных машинах и облачных сервисах, предотвращая потерю данных».

Active Backup for Business — это первое решение для поддержки восстановления на голое железо для ПК и физических серверов, которое обеспечит работу на ПК с ОС Windows или Windows Server без значительных простоев.

Основные функции Active Backup for Business: защита персонального компьютера и сервера: с помощью установленного агента Active Backup пользователи могут защитить данные на своих ПК с ОС Windows и Windows Server, создавая резервные копии на основе моментальных снимков. Поддерживается восстановление на голое железо компьютера или физического сервера; защита виртуальных машин: виртуальные машины и данные, хранящиеся на них, будут защищены без использования агентов; повышение эффективности резервного копирования: технология глобальной дедупликации: оптимизация дискового пространства достигается за счет дедупликации резервных копий на устройствах, платформах и в исторических версиях; отслеживание измененных блоков (CBT): Создание инкрементных резервных копий уменьшает количество затраченного времени и использованного дискового пространства; гибкое восстановление: Поддержка восстановления отдельных файлов и полного восстановления виртуальной машины на физических хостах или P2V (Physical-to-Virtual) с помощью Synology Virtual Machine Manager (VMM); моментальное восстановление в Synology VMM: Использование существующей инфраструктуры Synology подходит в качестве решения для аварийного восстановления или в качестве тестовой среды для новых решений.

Пакет Active Backup Suite включает в себя Active Backup for Office 365, предлагающий инструменты для резервного копирования в публичных облачных сервисах, и Active Backup for G Suite, для защиты важных данных бизнес-пользователей. В то же время администраторы смогут управлять задачами резервного копирования на централизованной информационной панели. В ходе полугодового бета-тестирования мы получили ряд успешных внедрений в существующую ИТ-инфраструктуру компаний, работающих в сфере здравоохранения, логистики и других отраслях.