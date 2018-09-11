«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершила комплексный проект в Агентстве стратегических инициатив по внедрению информационной системы Region-ID. Основной функцией системы стала оценка работы региональных проектных команд по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Новый сервис поможет сократить разрыв по ключевым показателям Национального рейтинга между регионами-лидерами и остальными регионами.

Информационная система предназначена для организации и контроля целевых моделей, внедрение которых поможет упростить различные процедуры ведения бизнеса. Сейчас система позволяет осуществлять мониторинг 12 целевых моделей во всех 85 регионах России.

Модели были сформированы Агентством на основе лучших региональных практик. Для каждого субъекта РФ составлен индивидуальный профиль c показателями, требующими улучшения, и разработаны типовые «дорожные карты». Данные о проделанной работе в систему вводятся региональными представителями ежемесячно, благодаря чему можно следить за динамикой изменений. Region-ID включает более 1000 «дорожных карт» по разным направлениям развития регионов. Также в системе начали функционировать два новых проекта «Поддержка малого и среднего бизнеса» (проект Минэкономразвития России) и «Система долговременного ухода».

Информационная система обладает полностью кастомизированным клиентским интерфейсом, позволяет выгружать различные формы отчетности и автоматически создавать новые отчетные периоды. Пользователи Region-ID получили доступ к информационным метрикам, в том числе к аналитическому сервису «Яндекс. Метрика». В системе настроены различные механизмы уведомлений, расчетов, а также версионность данных. Уже сегодня платформа объединяет более 5,7 тыс. пользователей, из них более 2,3 тыс. – представители регионального бизнес-сообщества.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «При внедрении информационной системы мы понимали всю сложность оценки состояния инвестклимата в регионах. Поэтому функциональность клиентской части уникальна и разработана специально для этого проекта. Данные Region-ID станут хорошим показателем качества управления на местах. Убежден, появление такой системы — верный шаг для развития малого и среднего бизнеса в России».

Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» АСИ, сказал: «Целевые модели – крупный федеральный проект, в котором задействовано почти 6 тыс. человек по 12 направлениям – представителей федеральных, региональных и местных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. Для управления процессом внедрения и настройки траекторий развития инвестклимата в отдельных регионах нам была критически необходима система управления проектами, учитывающая нашу специфику. Она зарекомендовала себя как эффективный инструментарий. В 2018 году мы начали реализовывать на ее основе еще два проекта и планируем использовать Region-ID в качестве площадки для развития новых инициатив Агентства и его партнеров».