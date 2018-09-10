Genotek и «БАРС Груп» создадут систему интерпретации генетических данных

Genotek и «БАРС Груп» подписали соглашение о сотрудничестве в области генетики и информатизации медицины в рамках конференции «Биотехмед 2018». Сотрудничество нацелено на объединение усилий в совершенствовании созданных программных решений для ведения унифицированных генетических данных и интерпретации генома.

Компетенции научных сотрудников Genotek и опыт «БАРС Груп», дочерней компании Национального Центра Информатизации (входит в госкорпорацию Ростех), в области информатизации систем здравоохранения, хранения и обработки больших данных в области медицины помогут создать надежную платформу, которая позволит улучшить качество хранения и интерпретации генетических данных для удобства врачей и пользы пациентов.

Финансовый холдинг JP Morgan оценивает рынок секвенирования в $86,4 млрд в 2020 году. Российский рынок неизбежно многократно вырастет в ближайшие несколько лет. Развитие генетических технологий позволяет перейти к по-настоящему персонализированной и превентивной медицине. Благодаря генетическому тестированию есть возможность перехода к профилактике неинфекционных заболеваний у человека, профилактике наследственных заболеваний у будущих детей, более точной диагностике и эффективной терапии.

«Еще в 2015 мы запустили стартап «Ген-Эксперт» - систему поддержки принятия решений на основе экспертных знаний, нацеленную на анализ больших объемов генетических данных. Мы видим большой потенциал в этом рынке и надеемся развивать в направлении вместе с компанией Genotek», - сказал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Генетика создает большие данные: по оценкам ученых - только геномные данные людей будут занимать от 2 до 40 экзабайт данных в 2025 году. Больше, чем все астрономические данные. Поэтому эффективное хранение и обработка геномной информации являются стратегической задачей, которую стороны соглашения намерены решить в рамках долгосрочного сотрудничества.

«Рынок генетического тестирования активно развивается. В 2018-м году уже более 10 миллионов людей исследовали свой генотип. По оценкам в 2025-м году таких людей будет уже более 60 миллионов. Сложной задачей остается корректная интерпретация генетических данных с учетом бурного роста исследований. Помимо этого, важно интегрировать генетическую информацию с другими медицинскими данными. В сотрудничестве с «БАРС Груп» и Национальным Центром Информатизации мы надеемся создать новые масштабные решения, которые будут полезны для пациентов и врачей», - отметил директор по развитию Genotek Артем Елмуратов.