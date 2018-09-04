SonetPlan сообщила о запуске сети планирования с использованием искусственного интеллекта

SonetPlan сообщила о запуске сети планирования, которая может стать новым словом в вопросах организации коллективной деятельности любого масштаба: от проектной работы в небольших группах до интеграции в корпоративные процессы больших предприятий.

В современном мире роль информации неизбежно возрастает. Вместе с тем увеличивается и объем обрабатываемых данных, и эта тенденция характерна практически всем областям повседневной жизни. Особенно остро проблема организации больших объемов информации возникает в процессе работы при планировании и последующей коллективной коммуникации.

Свое решение данной проблемы предлагает SonetPlan, перенося процесс планирования и коммуникации в цифровое пространство, что позволяет не только ускорить эти процессы, но и сделать их более управляемыми. Сеть планирования SonetPlan устроена таким образом, что она, подобно хорошо известным широкому пользователю социальным сетям и мессенджерам, дает возможность выстраивать коммуникацию в интуитивно понятной форме в виде чатов.

Основным отличием SonetPlan от социальных сетей разработчики называют возможность совместного планирования и распределения запланированных задач.

Сергей Брагин, генеральный директор SonetPlan, отметил: «В то время как привычные социальные сети сконцентрированы на том, что уже произошло, мы создали сеть, которая смотрит в будущее и помогает его формировать».



Благодаря гибкой системе настройки сеть планирования позволяет под каждую задачу создать свою иерархию с разными уровнями доступа, разбивать отдельные задачи на составляющие, а также делегировать и распределять их в рамках группы. При этом каждый исполнитель получает задачу в ее первоначальной формулировке, избегая эффекта «испорченного телефона».

Еще одной отличительной особенностью сервиса стало ядро системы, представляющее собой искусственный интеллект. Его первостепенная задача – это автоматическая координация планов пользователей. Система анализирует набор задач каждого пользователя и помогает формировать персональный график исходя из заданных пунктов. Образно выражаясь, сервис SonetPlan может стать дополнительным игроком в команде, отвечающим за координацию графиков и планов всей группы.

SonetPlan – цифровое пространство для создания, организации и выполнения, как отдельных задач, так и их групп. Более того, сеть планирования позволяет упорядочить работу по реализации плана любой степени разветвленности таким образом, что каждый отдельный его пункт получает свое место и весь набор инструментов, необходимые для комфортной работы с ним, и в то же время не перестает быть частью единой системы.

По мнению авторов проекта, грамотное планирование – это ключ к достижению успешного результата, а перенос этого процесса в цифровое пространство – это решение, которое позволяет сделать планирование универсальным. Поэтому коммуникация и планирование в проекте SonetPlan неотделимы друг от друга.