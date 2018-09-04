«Астрвторсырье» автоматизировала подготовку сопроводительной документации с помощью Smart IDReader

Smart Engines объявила о внедрении технологии распознавания удостоверяющих документов в Астраханской сети пунктов по приему черных и цветных металлов «Астрвторсырье». Библиотека распознавания Smart IDReader встроена в учетную систему компании для автоматизации процессов подготовки сопроводительной документации.

Сфера деятельности «Астрвторсырье» связана с закупкой металлолома у физических и юридических лиц. Все площадки приема продукции оснащены электронными весами и устройствами для определения химического состава черных и цветных металлов. Для транспортировки используются специализированные ломовозы, оснащенные установкой для загрузки металлолома.

При приеме продукции у контрагентов оформляется комплект сопроводительной документации по сделке, в который входит акт сдачи-приемки продукции. Для его подготовки сотрудникам необходимо вносить паспортные данные контрагента. Теперь, для того чтобы оформить акт им достаточно отсканировать документ, а программа Smart IDReader менее чем за секунду выполнит его распознавание. Распознанные данные контрагента автоматически вносятся в создаваемый в учетной системе акт сдачи-приемки.

Smart IDReader представляет собой многоплатформенное решение, которое дает возможность распознавать документы в видеопотоке и на отдельных изображениях. В режиме распознавания изображений поддерживается обработка фотографий и сканированных документов. При этом документ на изображении может быть расположен под разными углами и иметь проективные искажения. Время распознавания паспорта РФ на изображении составляет менее 1 секунды.

«Распознавание данных паспорта для нас — это важная сервисная компонента процесса работы с нашими контрагентами, которая позволяет исключить ошибки ручного ввода и сократить время подготовки документов», — сказал генеральный директор компании «Астрвторсырье» Евгений Летичевский.