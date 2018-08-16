Online Patent полностью автоматизировал управление портфелем товарных знаков

Online Patent, разработчик цифровой платформы для управления интеллектуальной собственностью, сообщил о масштабном обновлении сервиса. Подача заявки в ведомство, продление регистрации товарного знака или изготовление дубликата свидетельства теперь могут осуществляться напрямую заявителем через личный кабинет платформы. Переписка по заявкам и мониторинг хода экспертизы также осуществляются полностью в онлайн-режиме благодаря прямой интеграции с официальными базами данных патентных ведомств.

Выпущенный пакет обновлений стал результатом тщательного анализа данных о пользовательском опыте и запросах более чем 15 тыс. клиентов Online Patent, совокупно подающих более 1,2 тыс. заявок в год. Это позволило выработать подходы по упрощению и повышению доступности специализированных сервисов в области защиты интеллектуальной собственности для широкого круга заявителей.

На сегодняшний день личный патентный офис Online Patent готов предложить клиентам полностью автоматизированную функциональность по управлению товарными знаками – от подачи новой заявки до продления товарного знака. Платформа обеспечивает полноценный клиентский сервис и поддержку: подача заявки на регистрацию товарного знака в электронном виде; онлайн-оплата и выставление счетов (в том числе для пошлин); формирование бухгалтерских документов (договор, счета, акты); отправка мгновенных уведомлений об изменении статуса заявки или товарного знака; умная система поиска и добавления товарных знаков; прямая интеграция с патентными ведомствами для мгновенного оказания услуг в режиме 24/7.

«Нематериальные активы, такие, как права на интеллектуальную собственность, могут составлять сегодня до 80% стоимости предприятия. Только за последний год и только в России можно вспомнить более нескольких десятков споров с участием крупных брендов – чего стоит только миллиардный кейс издательства "Просвещение". Это позволяет говорить о растущем значении защиты интеллектуальной собственности для крупных корпоративных игроков, – отметила Алина Акиншина, исполнительный директор Online Patent. – Новая версии платформы – ожидаемая и востребованная рынком разработка. На сегодняшний день, это пока единственный прикладной цифровой сервис на российском рынке ИС, ориентированный на решение задач в области промышленной собственности».

Релизы нескольких ближайших обновлений платформы запланированы на следующие 4-6 месяцев. В среднесрочной перспективе будет расширена территория оказания услуг – в первую очередь, на страны СНГ, осуществлена интеграция с ЕГРЮЛ и ЕГРИП, пополнен перечень управляемых на платформе объектов за счет добавления патентов на изобретения и полезные модели.

Одновременно, команда Online Patent продолжает подготовку к добавлению на платформу дополнительных сервисов на базе технологий Data Fusion и Data Mining. Один из наиболее ожидаемых – сервис управления правообладателями, позволяющий приблизиться к решению глобальной проблемы некорректности содержащихся в патентных реестрах данных о владельцах прав. Так, по оценкам OROPO, в патентных базах данных ошибочна каждая четвертая запись о правообладателе, а возможный общий экономический ущерб от возникновения подобной ситуации может составлять более $300 млрд.