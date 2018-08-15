«Микрон» начал серийное производство новых усиленных RFID-меток для промышленной эксплуатации

«Микрон» освоил серийный выпуск новых универсальных корпусированных RFID-меток высокочастотного диапазона (ВЧ) с поддержкой стандарта NFC, предназначенных для маркировки крупногабаритных предметов и оборудования.

«Такие метки могут использоваться для маркировки предметов из стекла, картона, дерева или пластика, устойчиво работают в жестких эксплуатационных условиях при креплении на металлические поверхности. Могут применяться в различных отраслях: от пищевой, например, для отслеживания пластиковых контейнеров в процессе технологического цикла до промышленного использования – маркировка оборудования на предприятиях, включая транспортировку. В зависимости от решаемой задачи можно подобрать функциональные параметры чипа», – сказал директор «Микрона» по продажам в сфере ИТ Андрей Малеев.

RFID-метка запущена в серийное производство в феврале 2018 г. Специально разработанный RFID-идентификатор помещается в круглый пластиковый корпус диаметром 50±0,2 мм. Корпус изготовлен из полифталамида (PPA), что позволяет изделию выдерживать высокие температурные нагрузки до +140°C, сохраняя форму метки и установленный в нее чип. Расстояние считывания данной метки составляет до 10 сантиметров, рабочая частота 13,56 МГц ± 7КГц, высокоскоростной интерфейс позволяет передавать данные на скорости 106 кбит/с. Объем программируемой памяти от 144 байт (36 страниц по 4 байт). Метка позволяет совершить более 10 тыс. циклов перезаписи и отвечает требованиям стандарта ISO 14443A.

«Микрон» ежегодно запускает в серийное производство более 20 новых изделий. RFID-маркировка – один из востребованных инструментов цифровизации предприятий и бизнес-процессов. RFID-решения применяются в разных отраслях национальной экономики: промышленном производстве, транспорте, финансах, торговле, образовании, медицине, сельском хозяйстве, в сфере услуг и ЖКХ, безопасности, логистике и складском учете для решения задач автоматизации, управления, идентификации, дистрибуции, контроля доступа, защиты от контрафакта, маркетинговых задач. «Микрон» – один из лидеров российского рынка RFID, рост выручки предприятия в сегменте составил в 2017 г. 42%.