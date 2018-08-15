Maykor-BTE займется обслуживанием ASIC-майнеров Bitmain

Maykor-BTE объявила о запуске нового направления по обслуживанию и восстановлению ASIC-майнеров Bitmain, крупнейшего мирового производителя продуктов для майнинга.

На сегодня рынок сервиса майнеров находится на стадии формирования, при этом Россия является одним из лидеров по привлекательности инвестиций в инфраструктуру для добычи криптовалюты в связи с относительно низкой стоимостью электроэнергии и наличием резервных мощностей.

По данным различных источников доля оборудования Bitmain на мировом рынке составляет от 75 до 80%, и преимуществами продукции компании является лучшее соотношение цены, качества и производительности. Бизнес-модель Bitmain подразумевает не только производство оборудования, но непосредственную эксплуатацию этого оборудования. С целью получения надежного и добросовестного партнера по сервису в России Bitmain провела в Китае обучение экспертов Maykor-BTE ремонту и восстановлению ASIC-майнеров, чем положила начало сотрудничеству компаний по данному направлению.

Максим Никитин, управляющий партнер компании Maykor-BTE, отметил: «Направление запущено в целях реализации стратегии диверсификации портфеля услуг Maykor-BTE, в рамках которой мы постоянно исследуем новые прорывные сегменты бизнеса. Вместе с компанией Bitmain мы фактически создаем рынок новых услуг в России. В настоящий момент мы запланировали загрузку нескольких ремонтных центров, в частности в Москве и Новосибирске, где будет производиться сложный ремонт».

Сейчас компании сосредоточили свои усилия на самой популярной в России линейке майнеров - S9. В скором времени продукция компании Bitmain будет приниматься на ремонт в более чем 100 сервисных центрах Maykor-BTE по всей России. Ввиду высокой перспективности этого направления, в настоящий момент компании Bitmain и Maykor-BTE обсуждают варианты долгосрочного стратегического сотрудничества по всей линейке продуктов Bitmain.