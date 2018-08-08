«Первый БИТ» внедрил «1С:ERP» на ЧЗМЭК

ЧЗМЭК требовалась единая информационная система, позволяющая автоматизировать деятельность отделов управления проектами, материально технического снабжения, склада, бухгалтерии, а также конструкторского и финансового отделов.

Под требования ЧЗМЭК подошла система «1С:ERP Управление предприятием 2» в типовой конфигурации. Партнером по внедрению стала компания «Первый БИТ», имеющая статус «1С:Центр компетенций по ERP-решениям» и большой опыт автоматизации учета на производственных предприятий. Система была развернута на 50 рабочих местах.

По итогам проекта у сотрудников ЧЗМЭК появилась возможность контролировать лимиты расходов денежных средств по проектам, формировать бюджеты в режиме онлайн. Система также позволяет им отслеживать выполнение стадий производственно-коммерческого цикла проекта.

«С помощью программы заводу удалось сократить сроки предоставления оценки бюджета проекта на запрос потенциального клиента. Сокращены также трудозатраты на планирование и работу с текущим бюджетом движения денежных средств на предприятии. Снизился риск возникновения ошибок при передаче данных между пользователями и системами. Полностью автоматизирован оперативный учет. Повысилась скорость формирования регламентированной отчетности, что позволяет заводу своевременно сдавать ее в контролирующие органы», – сказал руководитель отдела корпоративных продаж компании «Первый БИТ» Иван Шегуров.

«Благодаря "Первому БИТу" мы получили удобную систему контроля финансов проекта и предупреждения непредвиденных затрат, которые могут возникнуть при несвоевременном выполнении заказа», – отметила финансовый директор ЧЗМЭК Юлия Решетина.