«Техносерв» стал партнером в модернизации ЖКХ г. Якутска

«Техносерв» объявил о победе в открытом конкурсе на реконструкцию районной котельной «Лермонтова 200» в Якутске, Республика Саха (Якутия).

Сегодня объект обеспечивает теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) 60 жилых и административных зданий районов №93 и №94 столицы республики. В связи с планами по развитию данных территорий и прилегающих кварталов, а также износом оборудования существующей котельной Администрация Якутска приняла решение о ее комплексной реконструкции. Стартовыми этапами модернизации объекта стали разработка проектно-сметной документации и возведение фундамента нового здания. Эти работы были завершены «Техносервом» в 2017 году.

В рамках нового контракта с «Теплоэнергия» в 2018 году «Техносерв» выполнит полный комплекс строительно-монтажных работ, в том числе монтаж и установку трех новых котлов тепловой мощностью по 13 МВт. Они укомплектованы современными горелками и котловыми щитами управления.

Также будет проведен монтаж энергоэффективного вспомогательного оборудования. Котельную оснастят приборами учета расхода тепла и воды, системами автоматизации, диспетчеризации, регулирования и защиты оборудования от критических параметров, позволяющих работать без участия обслуживающего персонала.

По итогам проекта суммарная мощность котельной «Лермонтова 200» вырастет в 3 раза по сравнению с текущими показателями: с 11 до 39 МВт. Таким образом, объект сможет обеспечить теплом всех потребителей районов №93 и №94, а также будущих новоселов почти 20 близлежащих многоэтажных жилых домов, которые планируется построить до 2022 года.

«Мы благодарны Администрации г. Якутска за доверие и развитие сотрудничества в области обеспечения жителей качественными услугами ЖКХ. Хочу отметить значимость поддержки модернизации теплосетей и пристального внимания к процессу Дмитрия Садовникова (и.о. главы г. Якутска). Уверен, что компетенции «Техносерва» и опыт выполнения крупных социально значимых проектов в сфере ЖКХ станут залогом успешного завершения реконструкции в установленные сроки», – сказал Дмитрий Буторин, директор Центра компетенций по модернизации промышленных и энергетических предприятий компании «Техносерв».

Ранее в поселке Черский Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) «Техносерв» построил две новые котельные «под ключ» (тепловой мощностью 25 МВт). В ходе проекта «Техносерв» выполнил полный комплекс работ: изыскания, проектирование, закупку оборудования и испытания его на заводе-изготовителе, доставку через Северный морской путь (СМП), монтаж и пуско-наладку, сдачу государственной комиссии и обучение персонала заказчика. Срок реализации составил 24 месяца, что обусловлено коротким строительным сезоном и сложной логистикой северного региона, где основными транспортными артериями являются СМП и якутские реки – Лена, Колыма и др.