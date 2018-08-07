Samsung объявила о начале серийного производства четырехбитных твердотельных дисков потребительского класса

Samsung Electronics объявила о начале серийного производства первых в отрасли 4-битных (QLC, четырехуровневая ячейка) 4-терабайтных (ТБ) твердотельных дисков SATA потребительского класса.

Ожидается, что твердотельные диски QLC Samsung, созданные на основе 1-терабитной (Тб) памяти V-NAND с производительностью, эквивалентной 3-битной архитектуре производства компании, позволят добиться нового уровня эффективности для твердотельных дисков потребительского класса.

«Новый 4-битный твердотельный диск SATA от Samsung знаменует собой серьезный переход к терабайтным твердотельным дискам для потребителей, — сказал Джесу Хан, исполнительный вице-президент отдела продаж и маркетинга устройств памяти, Samsung Electronics. — По мере расширения нашей линейки на потребительские и корпоративные сегменты 4-битные терабайтные твердотельные диски быстро займут свое место на всем рынке».

Благодаря новому 4-битному чипу V-NAND 1 Тб, компания Samsung сможет производить карты памяти 128 ГБ для смартфонов, что позволит создавать устройства с большей емкостью и большей производительностью памяти.

Обычно, по мере того как данные, которые хранятся в ячейке памяти, увеличиваются с трех битов до четырех, емкость чипа на единицу площади увеличивается, а электрический заряд (используется для определения информации с датчика) уменьшается до 50%, что значительно усложняет обеспечение необходимой производительности и скорости для устройства.

Однако 4-битный твердотельный диск 4 ТБ QLC SATA от Samsung сохраняет свою производительность на том же уровне, что и 3-битные твердотельные диски, благодаря 3-битному твердотельному контроллеру и технологии TurboWrite, одновременно увеличивая емкость диска путем использования 32 чипов на базе 64-слойной памяти V-NAND 1 Тб четвертого поколения.

4-битный твердотельный диск QLC обеспечивает скорость последовательного чтения 540 МБ/с и скорость последовательной записи 520 МБ/с, гарантийный срок составляет три года.

Компания Samsung планирует представить несколько 4-битных твердотельных дисков потребительского класса до конца этого года: будут представлены диски с емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ в популярном форм-факторе 2,5 дюйма.

Кроме того, компания планирует в этом году представить твердотельные диски M.2 NVMe корпоративного класса и начать серийное производство 4-битной памяти V-NAND пятого поколения. Это значительно расширит ее линейку твердотельных дисков, что позволит удовлетворить растущий спрос на более быструю и более надежную память для широкого круга устройств, таких как центры обработки данных нового поколения, корпоративные серверы и корпоративные системы хранения данных.