EasyData стала официальным поставщиком коммерческой версии СУБД VoltDB в России

EasyData заключила договор о сотрудничестве с VoltDB, став первым и на данный момент единственным официальным поставщиком коммерческой версии СУБД VoltDB в России.

VoltDB – это известное имя в отрасли, уже проверенное ведущими организациями, такими как: Nokia, Financial Times, Mitsubishi Electric, HPE, Barclays, Huawei и другими.

VoltDB – СУБД класса newSQL и in-memory database, разработанная под руководством победителя A.C.M. Turing Award Майкла Стоунбрейкера – одного из основателей Vertica, Ingres и PostgreSQL. Доктор Стоунбрейкер уже более 40 лет проводит исследования по технологиям баз данных, что приводит к многочисленным новшествам в области быстрых данных, потоковых данных и баз in-memory. С VoltDB он осознал полный потенциал использования потоковых данных с технологией транзакционной базы данных в оперативной памяти, которая может обрабатывать скорость и объем данных, обеспечивая при этом аналитику и принятие решений в реальном времени.