«Барс груп» обновила технологический стек программных продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплаты и кадры»

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, обновила технологический стек для бекенда программных продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплаты и кадры». Теперь решения работают на обновленной версии языка программирования Python 3.6 и фреймворка Django 1.1.

«В ближайших планах "Барс груп" – обновление технологического стека для фронтенда. Кроме того, возможности программного языка Python в будущем могут позволить развивать инициативы в направлении машинного обучения, нейросетевых интерфейсов», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Камиль Ибрагимов.

Ранее решения развивались на основе версий python 2.7 и django 1.6. В результате обновления технологического стека повысилась производительность работы и надежность программных продуктов.

Программные продукты «Бухгалтерия», «Зарплаты и кадры» и проекты, которые созданы на их базе и функционируют у заказчиков, также будут обновлены. Решение «Зарплата и кадры» внедрено в Волгоградской, Самарской, Калининградской и Челябинской областях, «Бухгалтерия» - в Республике Татарстан, Томской, Новосибирской, Челябинской, Калининградской и Волгоградской областях.

Напомним, что «Бухгалтерия» и «Зарплата и кадры» входят в портфель финансовых решений «Барс груп». Решения предназначены для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения оптимального управления кадровыми ресурсами и расчета заработной платы.