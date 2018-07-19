Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции

В Минпромторге прошла установочная встреча проектно-экспертной группы будущего эксперимента по маркировке готовой молочной продукции. В ней приняли участие Danone, PepsiCo, ГК «Галактика», Московский завод плавленых сыров «Карат» и другие компании.

Для маркировки молочных продуктов будет использоваться цифровой код Data Matrix, который будет наноситься на упаковку и прослеживаться по всей цепочке товарооборота.

«Мы готовы провести пилотные проекты на площадках производителей. У нас есть все необходимые для этого мощности и оборудование», – сказал он. Эксперимент позволит протестировать нанесение кода на упаковку, оценить влияние на бизнес-процессы, оптимизировать затраты на внедрение маркировки и прослеживаемости для отрасли» – сказал директор по развитию новых направлений бизнеса Центра развития перспективных технологий Дмитрий Скорчеллетти.

Danone, «Галактика» и «Карат» заявили о готовности предоставить свои производственные площадки для проведения тестовых экспериментов.

«Мы готовы выступать пилотной площадкой», – сказал сооснователь гатчинского молочного комбината «Галактика» Олег Дю. Компания уже внедрила маркировку на своем производстве и готова поделиться позитивным опытом с коллегами.

«Мы неоднократно открыто говорили о своей поддержке пилота и по-прежнему готовы в нем участвовать, предоставлять производственную площадку», – сказала директор по публичным и корпоративным связям России и СНГ Danone Татьяна Ткаченко.

Один из участников заседания поднял вопрос об оснащении регистраторами выбытия промаркированных товаров заметных потребителей молочной продукции – больниц. С больницами вопрос решен, ЦРПТ оснащает их специальными устройствами, ответил на вопрос Дмитрий Скорчеллетти.

Заместитель директора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Никита Кузнецов отметил, что сейчас вырабатывается совместное решение вопросов, связанных с маркировкой, и верифицированные итоги экспертных проработок будут обсуждаться в более широком кругу.

Единая национальная система маркировки продукции «Честный ЗНАК» внедряется в России ЦРПТ в рамках государственной концепции прослеживаемости товаров и борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией на рынке. Как отмечал председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко, «молочный бизнес заинтересован в реализации идеи прослеживаемости». Ранее Минсельхоз издал приказ, в соответствии с которым готовая молочная продукция была выведена из перечня подконтрольных товаров, на которые должны оформляться ветсертификаты.