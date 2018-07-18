«Много.ру» перешла на технологии Microsoft с помощью «Системного софта»

«Много.ру», управляющая коалиционной программой лояльности, завершила проект по миграции на Microsoft Office 365. Кроме корпоративной почты на базе Exchange Online, компания использует для совместной работы сервисы Teams, Planner, OneDrive for Business, SharePoint Online, Yammer и другие. Партнером по внедрению стала компания «Системный софт», российский центр экспертизы в области программного обеспечения.

Ранее «Много.ру» работала на почтовом сервере другого производителя и периодически сталкивалась с проблемами его технической поддержки. Целями проекта стали переход на современный почтовый сервис, а также настройка и развитие единой безопасной коммуникационной среды для сотрудников и партнеров компании.

«Начиная с первых переговоров команда заказчика ставила перед нами важное условие: переход на новый сервис должен быть "безболезненным" для каждого подразделения без исключения. Это связано с особенностью бизнеса — гибкое и динамичное управление сотрудниками "Много.ру" задачами своих партнеров для достижения поставленных целей, поэтому даже небольшие заминки в коммуникации могли привести к серьезным репутационным или даже финансовым потерям для компании. Для "безболезненного" перехода мы, вместе с ИТ-специалистами "Много.ру", выработали пошаговый сценарий с плавной миграцией всех пользователей в новую систему», — сказал Тимур Бадретдинов, руководитель направления Microsoft в «Системном софте».

«Коммуникации сотрудников в единой среде — это очень удобно. Сэкономленное время и ресурсы можно потратить на новые креативные задачи или, скажем, развитие АПК компании в других направлениях. Использование Exchange Online решает нашу потребность в надежной и простой в управлении почтовой службе. Остальные сервисы, такие как OneDrive, Planner, Teams, SharePoint для нас стали приятным и полезным бонусом, — отметила Мария Минчакова, ИТ-директор "Много.ру". — Следующим шагом в развитии проекта станет перевод в эту же среду коммуникаций с партнерами: мы уверены, что наша совместная работа станет более согласованной и продуктивной».

«Облачные решения — оптимальный для нас вариант создания почтового сервера. Они позволяют не тратить времени администраторов и ресурсов службы ИТ на поддержание почтовой инфраструктуры. Мы получили почтовую службу с высокой степенью отказоустойчивости, постоянно обновляемую, а также сняли вопрос обновления оборудования для почтового сервера», — сказал Максим Пронкин, старший системный администратор Mnogo.ru Club.