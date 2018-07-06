Schneider Electric представила компактное решение TeSys GV3P для пуска электродвигателей

Schneider Electric представила обновление линейки термомагнитных автоматических выключателей электродвигателей TeSys GV3 - TeSys GV3P73 и GV3P80, рассчитанных на токи 73 A и 80 A соответственно, которые дополнят серию GV3P и полностью заменят серию GV3ME80, снимаемую с производства.

TeSys GV3P80 в сочетании с TeSys D Green становится самым экономичным и компактным в отрасли решением для пуска электродвигателей с упрощенным подключением ПЛК.

Ширина новых устройств Schneider Electric составляет всего 55 мм - это на 35% меньше, чем у аналогичных моделей. Пускатели протестированы и соответствуют стандарту энергоэффективности класса IE3 и IE4.

«Для клиентов, желающих максимально эффективно использовать свои шкафы управления, линейка продуктов TeSys GV3 предлагает компактную и передовую технологию, - отметил Марат Хайрутдинов, менеджер по продукту компании Schneider Electric. – Комбинация TeSys GV3 и TeSys D Green - это полноценное решение на 37 кВт, позволяющее сократить потребление энергии и время установки, а также сэкономить место в электрических шкафах. Кроме того, оно упрощает интеграцию с архитектурами систем автоматизации, благодаря возможности подключения контактора непосредственно к входам/выходам 500 мА ПЛК без использования промежуточного реле, что также упрощает конструкцию. Пока такое решение предлагает только Schneider Electric».

Компактное решение TeSys Schneider Electric объединяет пускатели в двух- (GV3P73 + LC1D80A) и трехкомпонентном (GV3L73 + LC1D80A + LRD380) вариантах исполнения, включающих автоматические выключатели электродвигателя, контакторы и новое реле перегрузки. При этом общая высота пускателя электродвигателя уменьшается на 50%.

В решениях без использования контактора, серия TeSys GV3 обеспечивает локальное ручное управление двигателем с помощью эргономичной поворотной рукоятки или удлиненной рукоятки с индикацией аварийного отключения. Модели GV3P73 и GV3P80 также оснащены запатентованными клеммами EverLink, которые экономят пространство и время сборки. Инновационная технология компенсации текучести проводника улучшает стойкость к вибрации, поэтому проводить повторное затягивание больше не требуется.

TeSys GV3, TeSys D и TeSys D Green - компоненты предложения Schneider Electric по управлению электродвигателями, обеспечивающие безопасность, экологичность и надежность электродвигателя.