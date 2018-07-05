Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий»

В новых релизах программ для общественного питания и ресторанного бизнеса «1С-Рарус:Управление рестораном» и «1С-Рарус:Комбинат питания» добавлена функциональность для интеграции с ФГИС «Меркурий» (ВЕТИС). Теперь пользователи смогут оформить ветеринарные документы в электронном виде напрямую из программ.

С 1 июля 2018 г. все рестораны, кафе, столовые и кейтеринговые компании обязаны гасить и выпускать выданные ветеринарные сертификаты в специализированной системе ГИС «Меркурий».

Такие сертификаты получает каждое заведение, которое закупает живую, охлажденную или замороженную продукцию животного происхождения: рыбу, птицу, колбасные изделия, яйца, консервы и прочее.

Если предприятие закупает продукцию для продажи конечному пользователю, ему достаточно провести действия по гашению полученного ВСД. Если компания изготавливает новое блюдо для перепродажи другому юридическому лицу или транспортирует товар из точки А в точку Б (даже внутри собственной организации), компания-продавец обязана выпустить ВСД (производственную или транспортировочную), а компания-покупатель — погасить его при получении товара.

В связи с этим обязательным требованием законодательства разработчики «1С-Рарус» добавили в отраслевые решения «1С-Рарус:Управление рестораном» и «1С-Рарус:Комбинат питания» специализированный функционал, который позволяет осуществлять гашение и выпуск сертификатов в системе ФГИС «Меркурий» (ВЕТИС).