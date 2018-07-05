Киберзащищенный аналог «Скайпа» от Ростеха выдержал хакерские атаки разработчиков

В шоу-руме концерна «Автоматика» прошла демонстрация возможностей киберзащищенной системы видео-конференц-связи IVA AVES-S. На глазах у потенциальных заказчиков была проведена серия массированных DDOS-атак на систему, а также смоделированы ситуации выхода из строя сетевого оборудования и серверов. Однако IVA AVES-S продемонстрировала «живучесть», сохранив полную работоспособность всех сервисов.

Система IVAAVES-S представляет собой универсальную программно-аппаратную платформу для организации многоточечных защищенных видеоконференций с разрешением Full HD. В отличие от широко известного «Скайпа», ориентированного на массового пользователя, потенциальным потребителем системы IVA AVES-S является государство, промышленность, крупные корпоративные заказчики, предъявляющие повышенные требования к информационной безопасности.

Решение позволяет обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, демонстрировать презентации, осуществлять запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных. Разработку системы ведет дочерняя структура Ростеха - НИИ «Масштаб» (входит в концерн «Автоматика») и ГК «ХайТэк».

В ходе демонстрации DDOS-атаки проводились как изнутри системы, так и извне. Финальным шагом стал полный запланированный выход из строя серверов программно-аппаратного комплекса. Однако система автоматически мигрировала на доступные сервера и сохранила полную работоспособность без ухудшения характеристик связи, сеанс видео конференц связи в ходе хакерских атак прерван не был.

«Система ориентирована, прежде всего, на заказчиков в сфере госуправления, стратегических отраслей промышленности, корпоративных клиентов, заинтересованных в защите конфиденциальной информации. Разработка IVA AVES-S исключает риск вмешательства в работу системы или хищения информации. В качестве модели мы использовали ситуацию, произошедшую в марте этого года, когда из-за умышленной генерации аномального трафика, неполадки в работе ощутили более 370 операторов связи в России и СНГ. По итогам тестирования наша разработка продемонстрировала полную работоспособность сети без деградации сервисов и потери сигнала», - сказал заместитель генерального директора по комплексным проектам концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Российский продукт IVA AVES-S не обременен лицензионными соглашениями с зарубежными вендорами, имеет статус «доверенной» разработки (наличие сертификатов МО и ФСТЭК) и совместим с уже существующими ИТ-инфраструктурами предприятий и госорганов.

Защиту от внешних угроз и вторжений обеспечивает межсетевой экран с функциями системы обнаружения вторжений «Кронос». Он развернут на универсальной телекоммуникационной серверной платформе TSP (Telecom Server Platform), в которой можно использовать отечественные (Эльбрус, Байкал) или зарубежные (Intel) процессоры без замены остальных компонентов. Стоимость платформы по сравнению с зарубежными конкурентами существенно ниже, при этом цена IVA AVES-S не привязана к курсу иностранных валют.