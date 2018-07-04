«Газпром Нефть», HTC И Modum Lab внедряют иммерсивные образовательные технологии

«Газпромнефть — смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», в партнерстве с HTC и Modum LAB запускают пилотный проект по созданию цифровых образовательных программ с использованием иммерсивных технологий, обеспечивающих полный эффект присутствия в виртуальной среде.

За первый год действия программы планируется обучить порядка 12 тысяч специалистов компаний-партнеров и дистрибьюторов продукции «Газпромнефть-СМ».

В рамках совместного проекта будут разработаны и внедрены обучающие программы в формате 3D, позволяющие полностью погрузиться в среду обучения и максимально сосредоточиться на образовательном процессе. Для эффективного дистанционного обучения и развития компетенций персонала партнерских и дистрибьюторских компаний будут созданы точные цифровые модели производственных объектов. С помощью технологии виртуальной реальности сотрудники смогут отрабатывать алгоритмы действий в типовых ситуациях, такие как обслуживание клиентов на станциях G-Energy Service, консультирование и техническая поддержка.

Реализация проекта будет осуществлена на базе собственного образовательного центра «Газпромнефть-смазочных материалов» — G-Energy Academy, ведущего подготовку специалистов по продажам смазочных материалов собственных брендов компании.

Александр Трухан, генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы», отметил: «Успех нашего бизнеса заключается в синергии производства качественной продукции и предоставления потребителям современных сервисных программ. Наша компания выстроила высокотехнологичное производство, а теперь мы системно повышаем компетенции нашей дистрибьюторской сети. С этой целью мы развиваем образовательные проекты. Нам важно, чтобы наши партнёры в любой стране мира имели доступ к базе знаний G-Energy Academy. Виртуальная среда позволяет нам значительно сокращать время и затраты на обучение, при этом многократно повышая его эффективность».

Дмитрий Морозов, сооснователь Modum LAB, сказал: «Шансы на развитие и финансовое долгожительство имеют компании, стремящиеся создавать и предлагать инновационные, эффективные и конкурентоспособные на глобальном рынке продукты. Таким компаниям нужны нестандартные решения, такие как иммерсивные технологии, помогающие моделировать различные этапы производственных процессов и таким образом поднимающие сервис для конечного потребителя на максимальный уровень. Современный бизнес опирается на новейшие технологии не только в том, что касается непосредственного создания продукта, но и в улучшении других бизнес-процессов, поскольку они позволяют экономить материальные ресурсы, время, необходимое для оперативной разработки и вывода на рынок новых продуктов».

Александр Кормильцев, глава представительства HTC в России, отметил: «HTC VIVE принимает самое активное участие в создании и развитии экосистемы VR. Мы предлагаем рынку VR технологии и свой богатый опыт их применения для оптимизации и модернизации производственных и бизнес-процессов. Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro специально разработана для самых требовательных пользователей и призвана привести к переосмыслению областей применения VR в коммерческих целях. Автономный VR шлем HTC VIVE Focus со встроенной возможностью передвижения в виртуальной реальности и шестью степенями свободы предлагает гибкость и простоту использования в масштабных проектах, направленных, например, на обучение персонала или проведение демонстраций. Мы объединяем венчурных инвесторов, ведущих игроков индустрии виртуальной реальности и оказываем поддержку молодым инновационным компаниям. Участие в совместном проекте по цифровому обучению является важным шагом в обеспечении долгосрочного и устойчивого роста VR отрасли».