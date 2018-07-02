ISBC создала российскую RFID-систему для отелей, ресторанов и кафе

ISBC, российский производитель смарт-карт, RFID-идентификаторов, бесконтактных носимых устройств, разработал систему Horeca RFID HandsFree. Решение, изготавливаемое в Зеленограде, основано на технологиях радиочастотной идентификации. RFID-система обеспечивает дистанционное открывание дверей перед официантами, хостесс и персоналом Horeca без отпирания замков, оставляя руки свободными.

Значительной проблемой при обслуживании гостей отелей, ресторанов и кафе являются двери в служебные помещения. Они должны быть закрыты от посетителей, но легко открываться перед официантами с заказами. Нередко сотрудники задевают двери, бьется посуда, а гости вынуждены ждать повторного приготовления блюд.

Современные RFID технологии легко решают проблему. Российская разработка основана на идентификации радиочастотных меток в одежде персонала UHF-считывателями. Двери сами открываются перед официантами и хостесс, но остаются закрытыми перед неавторизованными посетителями.

Дальность срабатывания системы настраивается, и максимально достигает 15 метров. При использовании криптозащищенных RFID меток обеспечивается высокая безопасность, предотвращаются риски взлома, клонирования или перехвата сигнала по воздуху.

«Высокое качество обслуживания в отелях и ресторанах – ключевой фактор успешного развития бизнеса. И нет ничего неприятнее для гостей, когда их заказы летят на пол из-за неаккуратности уставшего персонала. Разработки ISBC легко решают проблему, повышают скорость и качество обслуживания. Обеспечивается лояльность клиентов и безопасность доступа в служебные помещения. Использование российского RFID-оборудования позволяет создать современные системы для Horeca c оптимальной стоимостью», – сказал Андрей Красовский, канд. техн. наук, руководитель Департамента радиочастотной идентификации ISBC.