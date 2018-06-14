Исследование SAS: две трети коммунальных предприятий внедрят корпоративные аналитические платформы к концу 2019 года

SAS, разработчик и поставщик решений и услуг в области бизнес-аналитики, представил результаты глобального исследования, посвященного использованию аналитики в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Индустрия коммунальных услуг одной из последних начала переход к работе с аналитическими и облачными решениями. Чтобы лучше понять, на каком этапе внедрения аналитики находятся коммунальные предприятия и как они используют накопленные данные для достижения своих бизнес-целей, компания SAS в 2017 г. провела отраслевое исследование среди компаний-поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в котором приняли участие 136 организаций из 24 стран. Наибольшую активность проявили респонденты из США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Дании – от них поступило более половины ответов.

Согласно результатам исследования, меньше половины из числа опрошенных компаний (46%) имеют официальное руководство по управлению данными и только в 15% организаций существует позиция начальника отдела по работе с данными. В других отраслях эта должность является важной, поскольку отражает аналитическую зрелость организации.

Респонденты признают, что за сравнительно короткий промежуток времени аналитика привнесла существенный вклад в развитие отрасли: от оптимизации маркетинговых кампаний до прогнозирования погодных условий и вероятности шторма. Три четверти опрошенных ответили, что аналитика постепенно становится основой деятельности их организации. Примерно две трети респондентов в той или иной степени уже занимаются вопросом внедрения корпоративной аналитической платформы в своей организации: 13% уже полностью внедрили ее к моменту опроса, 24% находились на этапе внедрения, 10% планировали завершить процесс к концу 2017 г., а 18% собирались заняться этим в течение 2018 и 2019 гг. Только 35% представителей компаний ответили, что не имеют подобных планов на ближайшее время (18%) или не знают, будут ли внедрять аналитическую платформу на корпоративном уровне (17%).

В каких областях коммунальные предприятия рассчитывают получить наибольший эффект от инвестиций в аналитику? Прежде всего, это прогнозирование расхода электроэнергии. Именно на возврат инвестиций от аналитики в этой области возлагает надежды большинство опрошенных компаний – 52%. По результатам многочисленных исследований, улучшение прогнозов на 1-2% может сберечь миллионы долларов. Следом респонденты отметили высокий приоритет ROI у «умных счетчиков» (smart meter analytics) – 50% и аналитики для управления активами (39%).

Что касается облачных решений, результаты исследования показывают, что половина опрошенных предприятий ЖКУ готовы рассмотреть возможность их использования и реализации SaaS-проектов для решения своих аналитических задач, еще 20% респондентов пока не готовы однозначно ответить на вопрос. Основными областями для применения SaaS респонденты называют прогнозирование нагрузок и расхода электроэнергии, клиентскую аналитику и управление данными.

Исследование также показало, что большинство коммунальных предприятий обращаются к внешним консультантам для разработки аналитической стратегии или за готовыми кейсами. Поддержка вендоров, в особенности системных интеграторов, продолжается и на этапе внедрения аналитических систем. Только 26% опрошенных оценивают свой уровень зависимости от внешнего консалтинга как низкий или внедряют новые системы только силами своей организации.