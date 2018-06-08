МТС построила в Нижнем Новгороде модульный ЦОД

МТС представила модульный центр обработки данных, увеличила мощности для виртуализации IT-инфраструктуры корпоративных клиентов и расширения портфеля цифровых сервисов для бизнеса.

Открытие нового дата-центра позволит МТС увеличить объемы услуг и сервисов для корпоративных клиентов в таких областях, как системная интеграция, хранение и обработка данных, резервное копирование, перенос IT-систем в защищенное облако #CloudМТС, а также услуг по обработке больших массивов данных при помощи BDaaS-инфраструктуры МТС (Big-Data-as-a-Service).

Совокупные инвестиции МТС в новый дата-центр составят 2,5 млрд руб. Новый модульный ЦОД отличается от традиционных дата-центров возможностью масштабировать необходимые вычислительные мощности под конкретную задачу.

«Развитие цифровых сервисов и органический рост интернет-трафика стимулирует нас строить инфраструктуру повышенной надежности, способную удовлетворить и даже предвосхитить потребности клиентов. Проекты в области системной интеграции и автоматизации производства с использованием облачных технологий сегодня требуют безотказной и защищенной системы, – отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. – Уровень надежности нового центра обработки данных соответствует актуальным мировым стандартам и подтвержден сертификатом TIER III международной организации Uptime Institute. Распределенная система ЦОДов МТС и применение современного оборудования ведущих вендоров гарантируют бесперебойность работы и высокое качество услуг».

Нижегородский ЦОД стал вторым на территории Нижнего Новгорода и девятым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах: три центра в Москве, по одному в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре. Строительство инженерной инфраструктуры выполнил дочерний системный интегратор «Энвижн Груп». Следующие модульные дата-центры МТС построит в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в одном из городов Южного федерального округа.