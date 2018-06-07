SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики

SAP SE представила ряд продуктов, которые с помощью инновационных инструментов, таких как блокчейн, чат-боты и аналитика, помогут существующим предприятиям стать по-настоящему интеллектуальными. SAP также анонсировала доступность SAP Cloud Platform через большинство крупнейших облачных провайдеров.

С даты выхода системы SAP Leonardo прошел год, за это время сотни компаний смогли с ее помощью внедрить инновационные технологии в свои рабочие процессы, чтобы сделать их более эффективными.

SAP Conversational AI - сервис на базе которого компании смогут создавать собственных интеллектуальных чат-ботов. Он включает набор производительных инструментов для обучения, создания и мониторинга чат-ботов. Они могут быть интегрированы как с системами SAP, так и с решениями сторонних производителей, а кроме этого, могут быть сконфигурированы заранее для выполнения конкретных отраслевых задач.

Пользователи уже разработали более 60 000 голосовых помощников, используя сервис SAP. Их уже используют такие компании как SNCF, государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции, а также один из крупнейших французских телеком-операторов SFR, который с помощью чат-ботов значительно улучшил качество клиентского сервиса и расширил аудиторию за счет молодежи.

SAP Leonardo Machine Learning – возможности машинного обучения SAP Leonardo теперь встроены в ряд приложений портфолио SAP, включая SAP S/4HANA Cloud, SAP C/4HANA and SAP Ariba.

SAP Leonardo Machine Learning Foundation - решение которое упрощает интеграцию искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании, расширилось пятью новыми сервисами, среди которых - обнаружение объектов, распознавание текста в изображениях, анализ и автоматическая классификация текстовых документов. Также решение поддерживает библиотеку программного обеспечения scikit-learn, в дополнение к TensorFlow.

SAP Cloud Platform Blockchain – позволяет создавать и расширять бизнес-решения с помощью технологий блокчейн, таких как Hyperledger Fabric and MultiChain. Около 65 компаний участвуют в глобальной совместной блокчейн-инициативе SAP, чтобы помочь клиентам эффективно использовать возможности блокчейн для повышения прозрачности и безопасности цепочек поставок в самых разных отраслях, таких как транспорт, фармацевтика, пищевая промышленность. Например, американский производитель колбасных изделий Johnsonville внедряет блокчейн для того, чтобы отследить происхождение продуктов по всей цепочке поставок.

SAP развивает свою мультиоблачную стратегию, облачная платформа SCP доступна на базе Google Cloud Platform и Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), а также через всех крупнейших облачных провайдеров. SAP – единственная компания, предоставляющая ресурсы для разработки по модели PaaS с такими возможностями выбора, а также открытостью и гибкостью.

Также планируется запустить частное облако SAP Cloud Platform на базе IBM Cloud. Оно позволит клиентам из банковской сферы, здравоохранения и транспорта, а также тех отраслей, где активно работают с конфиденциальными данными, получить доступ к гибкому управлению и скорости облачных технологий без ущерба для безопасности и потери контроля.

SAP также представила набор инструментов для разработки на SAP Cloud Platform для Android. Он откроет клиентам доступ к сложным рабочим процессам через любое устройство Android или Chrome OS.

Сервисы SAP Analytics Cloud теперь встроены в SAP S/4HANA Cloud для того, чтобы обеспечить быстрый доступ к планированию, реализации и анализу в пределах одной системы. Этими возможностями уже пользуются крупнейшие мировые компании, среди них Pratt Industries, L3 Technologies и Daimler.

SAP Analytics Cloud расширила доступ к более чем 150 облачным хранилищам данных, теперь клиенты могут легко управлять своими данными независимо от их расположения. Для максимально гибкого подхода, более точного и информативного анализа данных используется комбинация машинного обучения и технологии NLQ. Новая функция search to insight на базе интерактивного искусственного интеллекта помогает получить информацию о данных максимально быстро.

SAP Analytics Cloud теперь содержит готовые компоненты для более чем 20 продуктов SAP: SAP SuccessFactors, SAP Ariba, решений SAP Hybris и SAP S/4HANA. Возможности SAP Analytics Cloud могут быть встроены в бизнес-приложения SAP для управления интеллектуальным предприятием.