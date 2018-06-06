«КриптоПро» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов

«КриптоПро» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» с операционной системой «РЕД ОС 7.1 МУРОМ».

СКЗИ «КриптоПро CSP» используется для формирования и проверки электронной подписи, шифрования информации, реализации протокола TLS, обеспечения юридической значимости электронных документов.

«РЕД ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

Тестирование на совместимость продуктов двух компаний является логическим продолжением установленного технологического партнерства. Таким образом, открываются новые возможности для отечественных разработчиков в области повышения конкурентоспособности российских решений по сравнению с зарубежными.