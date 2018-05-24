Сбербанк и SAP планируют создать HR-продукты для российских предприятий

Сбербанк и SAP на Петербургском международном экономическом форуме объявили о старте сотрудничества по разработке HR IT-решений для российского рынка. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

В ходе партнерства Сбербанк планирует создать пакет облачных HR сервисов. Продукты будут разработаны с использованием технологий SAP, в частности SAP SuccessFactors, и опыта Сбербанка в организации развития сотрудников, построения и эксплуатации комплексных ИТ решений.

Новые решения будут как использоваться компаниями, входящими в группу Сбербанка, так и открыто распространяться на рынке через облачные сервисы Сбербанка. Помимо этого, Сбербанк и SAP планируют сотрудничать для доработки решений с учетом всех аспектов российской специфики.

«Изменение российской экономики требует новых подходов к развитию человеческого капитала. За счет этого растет потребность в решениях и сервисах для качественного управления талантами. Сбербанк рассматривает SAP как одного из стратегических партнеров для совершенствования собственных IT-систем. И сегодня наш интерес в том, чтобы вместе развивать цифровую среду, направленную на появление отечественных инновационных продуктов и создание новых рабочих мест», - отметил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Сегодня стратегия SAP в мире направлена на инновационное партнерство: мы не просто предлагаем клиентам IT-решения - мы открываем доступ к нашим разработкам для создания принципиально новых продуктов и сервисов. Многолетний опыт успешного сотрудничества SAP и Сбербанка позволяет нам перейти на новый уровень взаимодействия, чтобы, с одной стороны, создавать решения для развития экосистемы Сбербанка, а с другой – представить рынку IT-продукты с учетом локальной специфики», - прокомментировала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.