VMware представила Virtual Cloud Network для модернизации сетевых конфигураций

VMware Inc. представила видение сетей будущего Virtual Cloud Network, сутью которого является создание сетевого окружения цифрового бизнеса, позволяющего соединить и обеспечить безопасность приложений, данных и пользователей в гипер-распределенной среде. Для реализации этого видения VMware анонсировала обновленное портфолио решений для сетей и безопасности VMware NSX.

Его цель — обеспечение постоянных и устойчивых подключений и защиты приложений и данных в программно-определяемых ЦОДах, филиалах, облаке и сетях операторов связи. Это портфолио включает в себя интеграцию VMware NSX SD-WAN с VMware NSX Data Center и VMware NSX Cloud; поддержку NSX Cloud для приложений, запущенных в Microsoft Azure; поддержку NSX Data Center для контейнеризованных нативных облачных приложений и приложений, запускаемых без использования технологий серверной виртуализации (bare-metal); средства оптимизации производительности сетей ЦОД и Telco/NFV для распределенных нагрузок в NSX Data Center.

Портфолио решений VMware NSX позволяет реализовать общее операционное окружение для внедрения, обеспечения безопасности и эксплуатации Virtual Cloud Network. В это портфолио войдут новые и улучшенные возможности для ЦОДов, филиалов, облаков и сетей операторов связи, а также средства комплексной поддержки традиционных и инновационных приложений. Используя портфолио VMware NSX, заказчики смогут согласованно управлять сетевыми конфигурациями и безопасностью в частных ЦОДах, AWS, Azure и IBM Cloud.

Виртуализация сети. VMware NSX Data Center — наиболее часто внедряемая в отрасли платформа сетевой виртуализации для корпоративных ЦОД, ей пользуются более 4 500 заказчиков по всему миру. Новейшая версия NSX Data Center предлагает усовершенствованные функции работы с контейнерами и нагрузками bare-metal, что позволяет согласованно предоставлять сетевые сервисы для любых приложений и способов их развертывания. Быстрая реализация контейнерной интеграции поможет улучшить безопасность и поддержку новых платформ для размещения приложений (например, PKS). VMware также оптимизировала производительность работы сетей для распределенных нагрузок для более эффективной поддержки сетей операторов связи / виртуализации функций сетей связи.

Программно-определяемая глобальная вычислительная сеть (SD-WAN). VMware NSX SD-WAN by VeloCloud — ведущее в отрасли решение SD-WAN. С помощью NSX SD-WAN заказчики получают возможность повысить производительность облака и приложений. Среди его преимуществ — полная прозрачность происходящего, метрики, средства управления и автоматизация управления жизненным циклом пользовательского оборудования / терминалов в сочетании с более низкой совокупной стоимостью. NSX SD-WAN интегрируется с решениями NSX Data Center и NSX Cloud, благодаря чему предприятия могут использовать одни и те же политики безопасности и сетевого доступа не только в ЦОДе, но и в филиалах, и в облаке с сохранением сквозного контроля и эксплуатационной прозрачности.

Мультиоблачные сетевые технологии. VMware NSX Cloud предлагает надежное подключение и защиту приложений, запущенных в частных ЦОДах на базе технологий VMware или в публичном облаке. Благодаря NSX Cloud заказчики могут устранить проблемы, связанные с использованием нескольких публичных облаков (упорядочить разнородные политики и конфигурации), избавиться от необходимости задавать политики для каждого облака, региона и соединения VPC вручную; повысить видимость внутреннего трафика ЦОД, а также преодолеть вызовы, связанные со специфичностью инструментов работы с каждым публичным облаком.

В новейшем релизе NSX Cloud компания VMware представит новые нативные средства управления для заказчиков, которые пользуются Microsoft Azure в рамках мультиоблачной стратегии.

Организация сетей гибридных облаков. С решением VMware NSX Hybrid Connect заказчики решат одну из самых сложных проблем гибридного облака — несогласованность сетевых конфигураций. VMware NSX Hybrid Connect помогает выстроить надежную, высокопроизводительную и хорошо защищенную программную основу, объединяющую ЦОД и облака, с едиными средствами управления и контроля. Благодаря VMware NSX Hybrid Connect заказчики смогут без труда переносить рабочие нагрузки из любой среды VMware в среду современного программно-определяемого ЦОДа, который может быть запущен локально, в публичном облаке или на серверах партнера сети VMware Cloud Provider.

«Будущее сетевых конфигураций — программное обеспечение, поэтому Virtual Cloud Network — сеть будущего, — сказал Раджив Рамасвами (Rajiv Ramaswami), операционный директор по продуктам и облачным услугам компании VMware. — Уже сегодня VMware помогает заказчикам в создании таких передовых программно-определяемых виртуальных облачных сетей для связи приложений и пользователей и для их защиты. С помощью нового портфолио NSX для сетевых конфигураций и безопасности они смогут внедрить архитектуру Virtual Cloud Network и получить программно-определяемую цифровую среду для бизнеса — гибкую, программируемую и изначально более защищенную».

VMware объявила о том, что Том Гиллис, генеральный исполнительный директор и сооснователь Bracket Computing, с 14 мая 2018 начнет работу в компании в качестве старшего вице-президента и генерального директора бизнес-подразделения по сетевым конфигурациям и безопасности. Благодаря опыту прежней работы Гиллис отлично понимает, в какую сторону движется развитие облаков, безопасности и корпоративных вычислений. До перехода в Bracket Том Гиллис был вице-президентом и генеральным директором группы по технологиям безопасности компании Cisco. Он управлял бизнес-подразделениями, которые работали над созданием и развитием решений для защиты сети и контента.