Schneider Electric обеспечила учет ресурсов на двух российских заводах Coca-Cola

Schneider Electric реализовала проект по установке системы учета энергоресурсов для двух заводов Coca-Cola HBC в России – в Новосибирске и в подмосковной Истре. Совместный проект с Schneider Electric подразумевал оснащение обоих объектов заказчика интеллектуальной системой мониторинга и контроля потребления водо- и энергоресурсов в реальном времени. Решение, специально разработанное экспертами Schneider Electric для Coca-Cola HBC Россия, позволяет немедленно реагировать на перерасход ресурсов и аварийные ситуации и, таким образом, способствует экономии и повышению надежности и эффективности систем.

«Учет водо- и энергоресурсов – это первый шаг на пути к повышению эффективности. Он позволяет, в том числе, оценить эффект от реализованных впоследствии сберегающих мероприятий, при этом бизнес-модели данной реализации могут быть гибкими. Компания Schneider Electric активно использует бизнес-модель энергосервиса, гарантирующую достижение заявленных показателей ресурсосбережения», – сказал Сергей Семенов, директор бизнеса «Энергоэффективность и устойчивое развитие» Schneider Electric.

Основа АСУ на заводах Coca-Cola HBC Россия – ПО Power Monitoring Expert (PME), обеспечивающее контроль состояния всей системы энергоснабжения в онлайн-режиме. PME выявляет тренды энергопотребления, контролирует ресурсные затраты, анализирует качество электроэнергии, а также оповещает о сбоях в энергоснабжении и неисправностях. Данное программное обеспечение легко можно интегрировать со SCADA и ERP-системами.

«Для успеха в управлении водо- и энергоресурсами прежде всего важно понимать, на какие нужды и в каком количестве расходуются ресурсы, — отметил Артем Константинов, менеджер по развитию инфраструктуры Coca-Cola HBC Россия. - Специалисты Schneider Electric провели оперативную и эффективную работу без дополнительных финансовых затрат. Монтаж оборудования производился всего в один останов в жестких временных условиях – в сезон производства напитков. Однако эксперты Schneider Electric справились».

Многолетняя мировая экспертиза Schneider Electric позволила гибко подойти к задачам заказчика и адаптировать решения к требованиям компании. Несмотря на то, что ядром поставки вендора стали собственные разработки Schneider Electric, система мониторинга позволила также установить и оборудование сторонних производителей. Так, на два завода Coca-Cola HBC Россия были поставлены счетчики электроэнергии iEM3000 и трансформаторы тока METSECT производства Schneider Electric, швейцарские расходомеры, а также оборудование российских производителей: расходомеры воды и пара, счетчики электроэнергии и теплоэнергоконтроллеры.