«Корус Консалтинг» разработал решение для анализа корпоративных поездок

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, разработал облачный сервис, позволяющий всем компаниям, пользующимися услугами таксопарков, анализировать историю поездок сотрудников компании и выявлять нецелевые перевозки.

Сервис «Корус | Анализ корпоративных поездок» в автоматическом режиме находит отклонения в стандартных процедурах при использовании корпоративного транспорта и уведомляет ответственных менеджеров о подозрительных поездках, совершаемых сотрудниками компании. Решение позволяет не только выявлять недобросовестное поведение водителей корпоративного таксопарка, но и снижать затраты на корпоративные перевозки.

Благодаря специально разработанной модели обработки данных система анализирует историю поездок сотрудников компании и выявляет нерелевантные перевозки. Для анализа поездок и оценки их целевого использования системе необходим минимальный набор доступной информации, включающую в себя дату и время поездки, ее стоимость, адреса начала и окончания перевозки, а также данные о дополнительных услугах.

По заявлению компании, процесс обработки данных занимает не более 30 секунд. При этом сервис позволяет работать с широким спектром целевых транспортных перемещений, среди которых не только поездки руководства, но и развоз сотрудников по домам, встреча бизнес-партнеров и гостей, обслуживание выездных мероприятий и доставка документов.

«Корус | Анализ корпоративных поездок» может быть развернут по желанию заказчика в дата-центре или на облачной платформе Microsoft Azure.

«Использование сервиса поможет всем компаниям, пользующимся корпоративным транспортом, организовать контроль за нецелевым использованием подобной услуги и ощутимо снизить затраты на перевозки, – сказал Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус Консалтинг». – Мы рады, что благодаря накопленному опыту создания сложных аналитических решений наша команда разработала новый сервис, обладающий высокой точностью прогноза и, по нашим подсчетам, способный помочь бизнесу экономить до 15% бюджета, расходуемого на корпоративные перевозки».