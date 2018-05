Red Hat представила решение Storage One для построения масштабируемых хранилищ данных

Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявил о выпуске решения Red Hat Storage One, реализующего новый подход к построению масштабируемых корпоративных хранилищ данных и объединяющего удобство систем хранения данных с гибкостью и масштабируемостью программных СХД.

Red Hat Storage One предлагает организациям новый «plug-and-play» подход к приобретению, развертыванию и настройке программно-определяемых СХД. Решение формирует новую волну корпоративных систем хранения данных, ориентированных на варьирующиеся требования современных рабочих нагрузок. Red Hat Storage One – это платформа для построения модульных хранилищ данных, созданная в тесном сотрудничестве с партнерами Red Hat по производству серверного оборудования, и предлагающая клиентам интегрированные программно-аппаратные комплексы, тщательно оптимизированные под требования тех или иных типов рабочих нагрузок. Поставка и поддержка этих комплексов будет осуществляться партнерами Red Hat, первым из которых стала компания Supermicro, уже предлагающая соответствующие решения класса «все в одном», которые включают в себя серверное оборудование, программное обеспечение и поддержку.

Быстрый рост объемов данных ставит перед корпоративными заказчиками вопрос о модернизации традиционных систем хранения. При этом многие организации крайне заинтересованы в программных СХД, но не обладают и не готовы вкладывать средства в приобретение экспертизы в области построения, настройки и оптимизации таких систем.

В отличие от многих монолитных проприетарных систем хранения, являющихся программно-определяемыми лишь на словах, Red Hat Storage One – это открытое и модульное решение, которое масштабируется в соответствии с эволюционирующими потребностями современного предприятия. Red Hat Storage One дает возможность совместить гибкость программных СХД и удобство традиционных систем хранения, предлагая следующие преимущества: удобство установки – очень простой и легко воспроизводимый процесс развертывания за счет специализированного инструмента установки на основе Red Hat Ansible Automation вместе с предварительно настроенными конфигурациями для использования в качестве хранилища медиа-контента или универсального NAS-хранилища обеспечивает быстрое и эффективное развертывание Red Hat Storage One на предприятии; оптимизация с учетом целевых нагрузок – программные и аппаратные компоненты Red Hat Storage One тесно интегрированы друг с другом и тщательно оптимизированы с позиций производительности и пропускной способности целевых рабочих нагрузок, для которых предназначено то или иное решение; гибкость масштабирования – решения Red Hat Storage One будут представлены в конфигурациях, насчитывающих от 4 до 24 узлов. Кроме того, решения обеспечивают оперативное расширение емкости, в том числе за счет поддержки поочередных обновлений; экономическая эффективность – в семействе решений Red Hat Storage One используется ценовая модель «все в одном», включающая в себя продвинутые сервисы хранения данных и готовая для горизонтального масштабирования.

Ранга Рангачари (Ranga Rangachari), вице-президент компании Red Hat и руководитель подразделения Storage, отметил: «Организации, которым требуется эластичное хранилище для внедрения современных рабочих нагрузок и реализации переносимости приложений в открытом гибридном облаке, очень заинтересованы в программных СХД. При этом многие наши заказчики хотели бы приобрести и развернуть такие СХД в уже готовом и требующем минимальной настройки виде. Сегодня мы представляем именно такие решения, которые объединяют гибкость программно-определяемых СХД семейства Red Hat Storage с проверенными и надежными аппаратными решениями наших партнеров, делая программно-определяемые системы хранения данных доступными широкому кругу заказчиков».