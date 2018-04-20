Компания Michelin выбрала хостинг в облаке CorpSoft24

CorpSoft24 («Корп Софт») сообщила о том, что компания Michelin («Мишлен Русская Компания по производству шин») выбрала хостинг ИСПДн в облаке CorpSoft24.

Являясь одним из лидеров в своей отрасли, Michelin выпускает широкий спектр шинной продукции для автомобильной, сельскохозяйственной техники, велосипедов и мотоциклов, а также самолетов.

В начале 2018 года руководство Michelin приняло решение перенести свою информационную систему с персональными данными на хостинг ИСПДн в облаке CorpSoft24. Это решение было обусловлено требованиями федерального законодательства, которые предписывают любой компании, имеющей личные данные клиентов и сотрудников, принять должные меры по защите прав человека при сборе, хранении и обработке персональной информации.

Начиная с февраля 2018 года, Michelin использует возможности хостинга ИСПДн в облаке CorpSoft24, что позволяет компании соответствовать требованиям федерального законодательства, касающимся хранения и обработки данных.

«Услуга «Хостинг ИСПДн» в последнее время стала самой часто запрашиваемой, – отметила Наталья Витер, руководитель отдела продаж CorpSoft24. – Компании, которые по роду своей деятельности оперируют персональными данными, озабочены поиском надежного хостинг провайдера, имеющего право оказывать подобные услуги. Как минимум, такой провайдер должен располагать Лицензией Роскомнадзора России на оказание телематических услуг связи, Лицензией ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и Лицензией ФСБ России на разработку, производство и распространение шифровальных средств. Так как CorpSoft24 уже давно предоставляет клиентам Хостинг ИСПДн, мы наработали огромный опыт и компетенции в данной сфере и предоставляем сервис высокого уровня».