Система Orwell 2k от «ЭЛВИС-НеоТек» включена в Единый реестр российского ПО

«ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания РОСНАНО) объявила о том, что система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k включена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минкомсвязи России в соответствии с Приказом министерства №157 от 12 апреля 2018 года.

Разработка компании «ЭЛВИС-НеоТек» входит в реестр по четырем классам продуктов: «Серверное и связующее программное обеспечение», «Системы мониторинга и управления», «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных», «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

«Включение системы Orwell 2k в реестр отечественного ПО — важный шаг для компании “ЭЛВИС-НеоТек”. Теперь наши партнёры и заказчики имеют возможность обеспечивать исполнение требований Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — отметил технический директор «ЭЛВИС-НеоТек» Денис Цурко.

Экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи России создан в 2015 году и является постоянно действующим органом, который проводит экспертизу заявлений ИТ-компаний на включение сведений об их программных продуктах в единый реестр российского ПО. В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти и ассоциаций ИТ-компаний. На первом заседании Экспертного совета по российскому программному обеспечению, прошедшем 4 апреля 2018 г., глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал реестр «действенным инструментом в поддержке отечественных ИТ-компаний».

Система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k основана на нейросетевых алгоритмах видеоаналитики, разработанных специалистами АО «ЭЛВИС-НеоТек», и предназначена для обеспечения безопасности промышленных объектов, предприятий ТЭК, транспортной инфраструктуры. Система автоматически обнаруживает и классифицирует цели и потенциально опасные ситуации на расстоянии до 3-х километров. Внедрение системы видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k позволяет многократно повысить эффективность охраны крупных объектов благодаря сочетанию различных источников данных (РЛС, тепловизоры, видеокамеры) и уверенной работы алгоритмов видеоаналитики. Система Orwell 2k успешно используется на объектах транспорта, энергетики, промышленных предприятиях в России и за рубежом.