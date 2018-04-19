«Первый БИТ» внедрил «БИТ.Финанс» для УК «Резиденс»

Эксперты санкт-петербургского филиала компании «Первый БИТ» внедрили программный продукт «БИТ.Финанс. Управленческий учет» для управляющей компании «Резиденс».

Управляющей компании «Резиденс» требовалось повысить экономическую эффективность за счет автоматизации ключевых бизнес-процессов. В связи с этим руководство обратилось за помощью в компанию «Первый БИТ».

Специалисты «Первого БИТа» провели моделирование бизнеc-процессов, настроили модель учета, выполнили доработки программного продукта в части бюджетирования, казначейства и управленческого учета, а также разработали механизмы обмена данных. Сотрудники Управляющей компании «Резиденс» получили консультации по финальной настройке системы в соответствии с описанной моделью и подробные инструкции по работе с системой, прошли обучение.

В ходе проекта были выполнены следующие работы: оказана консультационная поддержка по настройке сбора факта и настройке типовой отчетности; каждый департамент выделен в отдельную организацию. Смоделирован пакет документов по внутрифирменному взаимодействию. Для уменьшения объема работы для пользователей создана обработка, позволяющая выставлять встречные документы при внутрихозяйственных оборотах; пользователи получили консультации по добавлению сквозных аналитик в систему и ведения учета по ним; для упрощения работы пользователей создана обработка по автоматическому заполнению тарифной сетки оплаты труда; смоделирована настройка сбора факта по ВГО и пакет консолидационной отчетности.

В целом, внедрение санкт-петербургского офиса компании «Первый БИТ» позволило оценивать эффективность компании и отслеживать рентабельность и прибыльность отдельных проектов и департаментов.

УК «Резиденс» оказывает услуги доверительного управления бизнесом. В это понятие входит: ведение комплексных проектов; решение задач организационного развития и стратегического управления; автоматизация бизнес-процессов, грамотного построения холдингов и управления территориально-распределенными компаниями.

Ключевые компетенции специалистов УК «Резиденс» – это знания отраслевой специфики и большой опыт реализации проектов развития российских компаний.

До старта внедрения регламентированный учет велся в программе «1С:Управление производственным предприятием», но реализованный в ней функционал не мог решить ряд бизнес-задач компании. К примеру, на тот момент внедрялось проектное управление, и для руководства было важно получать данные в разрезе отдельных проектов. Помимо этого, была необходимость учитывать внутрифирменные операции в формате «каждый департамент – отдельная виртуальная организация».

Руководством УК «Резиденс» были сформированы следующие цели проекта: создать возможность оценки работы каждого департамента и предприятия в целом, рентабельности и прибыльности проектов и оперативного принятия управленческих решений по результатам анализа отчетности, как по фактическому состоянию, так и о планируемом в будущем; снизить трудоемкость и повысить эффективность (скорость, качество) ведения учета; в целом перейти к более типовому решению, за счет чего снизить стоимость поддержки и открыть больше возможностей для развития бизнеса.