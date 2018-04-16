В линейке продуктов «Форсайт» появилась мобильная платформа

«Форсайт», российский вендор программного обеспечения, и «Сапран», интегратор ИТ-решений для бизнеса, объявили о соглашении, согласно которому исключительные права на мобильную платформу HyperHive передаются «Форсайту». Обе компании входят в многопрофильный холдинг ITG (INLINE Technologies Group). Передача исключительных прав на разработку и дальнейшее продвижение мобильной платформы HyperHive соответствует стратегии ITG – сконцентрировать производство программного обеспечения в компании «Форсайт», обеспечив унифицированные подходы к разработке и продвижению ПО в рамках единой партнерской и маркетинговой политики.

В линейке продуктов «Форсайта» платформа HyperHive будет развиваться под брендом «Форсайт. Мобильная платформа» как универсальный инструментарий для быстрой и эффективной разработки защищенных мобильных приложений на основе популярных мобильных операционных систем.

Вендор обеспечит тесную интеграцию «Форсайт. Мобильная платформа» (ранее HyperHive) со своим флагманским продуктом – аналитическим комплексом Prognoz Platform и продуктами «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инвестициями». Благодаря этому «Форсайт» получит продвинутый инструмент для создания мобильных версий аналитических решений на базе Prognoz Platform, а пользователи продуктов – возможность работы с мобильными версиями систем.

«Форсайт. Мобильная платформа» интегрируется с большим количеством систем-источников, предоставляет сервисы для разработки и автоматизированной сборки мобильных приложений для всех распространенных мобильных операционных систем, обеспечивает оптимальную работу с данными (online/offline), поддерживает работу с большими объемами данных.