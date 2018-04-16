«Первый БИТ» проанализировал кадровый учет в сети «585 Золотой»

«Первый БИТ» выполнил предпроектное обследование системы кадрового учета в сети ювелирных магазинов «585 Золотой».

Ювелирная сеть «585 Золотой» — это федеральная франчайзинговая ювелирная сеть (далее Сеть), работающая более 17 лет. Компания насчитывает более 800 салонов в 240 городах России и СНГ и открывает большое количество магазинов ежемесячно. На сегодняшний день в Сети «585*Золотой» работает более 5 000 сотрудников.

Изначально процессы кадрового учета и расчета регламентированной заработной платы Сети были отданы на аутсорсинг (ООО «Стандарт Учета») и велись с помощью программного продукта «1С: Зарплата и управление персоналом 8.2», ред. 2.5.

Со временем возникла необходимость перехода на «1С:ЗУП», ред. 3.1, которая была вызвана невозможностью текущей конфигурации поддерживать новые требования бизнеса и прекращением поддержки «1С:ЗУП 2.5 ПРОФ» с 2018 года.

За помощью в проведении анализа ситуации руководство аутсорсингового партнера сети обратилось к специалистам компании «Первый БИТ» (офис Санкт-Петербург). Выбор был сделан в пользу этой компании из-за большого комплексного портфолио, в том числе и в сфере автоматизации работы с персоналом.

Перед началом проекта были сформулированы такие цели, как совершенствование учета в компании; настройка новых функциональных отчетов; расширение кадрового функционала и функционала расчета заработной платы; сохранение функциональности системы.

Новым программным продуктом «1С:ЗУП 3.1» будут оснащены 15 рабочих мест. Сотрудники «Первого БИТа» выполнили предпроектное обследование, разработали правила переноса, протестировали перенос и подготовили подход для сверки исторических данных, провели предварительную настройку прав и подготовили прототипы инструкций. Используемые при переносе данных технологии позволили сократить время на выгрузку и загрузку данных и минимизировать ошибки.

С учетом специфических потребностей Сети были выполнены доработки для автоматизации регламентированного кадрового учета и расчета зарплаты: создание кадрового перевода списком; установка размера планового аванса в разрезе подразделений; обработка для расчета и ввода премий персоналу; обработка проверки начислений за ГСМ и формирование ведомостей на выплату этих начислений; обработка «Расчет отпускных»; возможность загрузки данных по мотивации торгового персонала из источников данных.

Выполненные работы позволили заказчику перевести проект в этап подготовки к опытной эксплуатации в полном соответствии с законодательством РФ силами внутренней команды. Сотрудниками компании «Первый БИТ» была оптимизирована система хранения данных в структуре 1С, выявлены ошибки по ведению учета в исторической системе.

«В процессе реализации проекта команда «Первого БИТа» зарекомендовала себя как квалифицированный партнер, вдумчиво относящийся к нуждам заказчика. Результаты сотрудничества с компанией Первый БИТ мы считаем положительными», отметили в руководстве заказчика.