Китайские магазины 7camicie внедрили платформу Addreality

Addreality, российский разработчик систем Digital Signage и клиентской аналитики, разработал комплексное аудиовизуальное решение для китайского шоу-рума сети итальянских магазинов 7camicie. Совместно с партнером, компанией Eastidea, Addreality запустила систему управления звуком, визуальными коммуникациями и интерактивным взаимодействием, WiFi-аналитику и поставила тач-скрин устройства. Компании планируют масштабировать проект на 15 магазинов бренда в Китае за два года.

Компания установила в шоу-руме площадью 60 кв.м вертикальную интерактивную тач-скрин панель. Как только перед устройством появляется человек, технология компьютерного зрения распознает его по полу, возрасту и другим данным, не являющиеся персональными, и система транслирует на экране раздел каталога или описание бренда, наиболее подходящий соответствующему человеку, – то есть показывает таргетированный контент. В режиме ожидания система показывает новые коллекции, специальные предложения и акции. На март 2018 г. на платформе Addreality по управлению аудиоконтентом работают уже три магазина в городах Шанхая, Уси и Сиань. В апреле планируется вторая волна запуска в Нанкине, Чанше, Шеньчжене.

«В этом проекте Addreality выступила в качестве вендора программной платформы и консалтинговой компании, предоставив услуги по цифровому мерчендайзингу, системный интегратором стала компания Eastidea, – сказал Дмитрий Шкляр, генеральный директор и основатель Eastidea. – По заказу 7camicie Addreality выполнила визуальную часть проекта (каталог, навигация и промо-материалы), а компания Eastidea поставила оборудование. Digital Signage в Китае знают и любят, поэтому мы стараемся предлагать решения под ключ, адаптируя их под каждого клиента. Одним из направлений нашей стратегии является выход на рынки SMB и работа на небольших площадях – именно в этом сегменте мы видим наибольший потенциал для проектов в сфере Digital Signage в Китае».

Платформа Addreality централизованно управляет цифровым контентом на всех точках вещания, помогает в создании графического контента, подготовке медиаплана и анализе поведения посетителей. Система аналитики Addreality WiFi подсчитывает среднее время контакта и частоту показов рекламы конкретному mac-адресу, OTS (opportunity-to-see) – возможное количество контактов, а также четкие показатели конверсии: например, как реклама акции повлияла на дальнейшее перемещение пользователя в магазине и состав его покупки.

«Проект, реализованный Addreality в нашем китайском шоу-руме, – это стратегическое направление развития всех магазинов 7camicie в Китае, – сказал Алан Сартори, генеральный директор компании 7camicie. – Для нас важно было найти партнера, готового поставить комплексное решение, начиная от оборудования и заканчивая контентом, и при этом умеющего собирать развернутую статистику и анализировать поведение клиентов. Addreality смогла предложить эффективный инструмент работы, с быстрым стартом, легким управлением и масштабированием».