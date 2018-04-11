«К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион»

Комплексные медицинские информационные системы (К-МИС), российский разработчик программного обеспечения, сообщил о выпуске нового продукта – региональной медицинской информационной системы (РМИС) «КМИС.Регион»

Новое решение является результатом пересмотра продуктовой линейки компании и применяемых технологических подходов. Основными задачами, которые поставила перед собой компания «К-МИС», были: переход от децентрализованной к полностью централизованной архитектуре наших региональных решений; полный отказ от платформы IBM Notes/Domino в разработке региональных сервисов и систем, полноценная поддержка импортозамещения; создание истинных облачных решений, способных к работе как в виртуальной среде региональных ЦОДв по модели SaaS / PaaS / IaaS, так и в новых развивающихся направлениях, таких как контейнеры Docker; улучшенная поддержка отраслевых требований к РМИС, сформированных во исполнение ФЗ-242.

Первой ласточкой работы компании стал продукт «Центральный реестр пациентов» (ЦРП), который включал прототип будущей платформы и освоение компанией новых подходов и средств. Успешно выпустив и отладив этот продукт, компания продолжила его развитие.

В настоящее время «КМИС.Регион» содержит следующие основные возможности: единая региональная нормативно-справочная информация (НСИ), основанная на федеральной НСИ ЕГИСЗ; региональный реестр медицинских организаций; региональный реестр медицинских работников; встроенный центральный реестр пациентов (ЦРП) с автоматическим ведением произвольных регистров и реестров, в том числе реестра прикрепленного населения; интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК) с автоматическим формированием нозологических регистров; аналитика работы регионального здравоохранения; интеграция с федеральными сервисами «Мое здоровье» ЕПГУ, ФИЭМК и РЭМД

Компания планирует активно дорабатывать и развивать «КМИС.Регион». Например, в ближайшее время в систему будет добавлен региональный сервис «Электронный рецепт», рассматриваются возможности добавления модуля «Демография» и ряд других идей.

По мере распространения продукта в течение 2018 г. компания планирует завершить жизненный цикл предыдущей региональной платформы «КМИС.РИР» и вывести эту систему и ее компоненты из поддержки и эксплуатации.