Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве

Ежегодное мероприятие, организованное компаниями СВД «Встраиваемые Системы» и СВД «Софтвер», состоится 25 апреля 2018 г. в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово Альфа». На семинаре будут представлены доклады, посвященные тенденциям развития защищенных ОСРВ семейства КПДА и инструментальных средств, новой редакции ЗОСРВ Нейтрино, построения автоматизированных систем на базе ЗОСРВ и др.

Специалисты СВД Встраиваемые Системы проведут мастер-классы по особенностям настройки и диагностики целевых и инструментальных систем, а также по разработке программного обеспечения под ОС семейств QNX и КПДА.

В мероприятии примут участие ведущие отечественные разработчики аппаратного обеспечения: «МЦСТ», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, НПЦ «ЭЛВИС», «НИИЭТ», «Байкал Электроникс», «Прософт», «РТСофт», «НПФ «Доломант», «Скан Инжиниринг Телеком», которые выступят с докладами в секции «Аппаратное обеспечение» и продемонстрируют свои серийные устройства и перспективные решения.

Традиционно на протяжении всего семинара будет работать выставка, где посетители смогут ознакомиться с новыми разработками программных и программно-аппаратных платформ, работающих под управлением защищенных ОСРВ «Нейтрино» и «Нейтрино-Э», такими как: вычислительные комплексы разработки «МЦСТ» на базе микропроцессоров семейства Эльбрус: ВК Эльбрус 801-PC (на базе МП Эльбрус-8С), ВК Эльбрус 101-PC (на базе МП Эльбрус-1С+), сервер Эльбрус-4.4 (на базе 4-х МП Эльбрус-4С); отечественная ЭВМ ПК-ВМ8 («Моноблок-ВМ8») на базе процессора 1890ВМ8Я разработки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН; процессорные модули разработки НПЦ «ЭЛВИС» на базе процессоров семейства Мультикор: Салют-ЭЛ24ПМ1 с отладочным модулем Салют-ЭЛ24ОМ1 (на базе МП 1892ВМ14Я), Салют-ЭЛ24Д1 (на базе МП 1892ВМ14Я), NVCom-02TEM-3U (на базе МП 1892ВМ10Я), MCT-03PEM-6U (на базе МП 1892ВМ12AT); макетно-отладочное устройство на базе процессора 1906ВМ016 с ядром SPARC LEON4 V8 разработки «НИИЭТ»; процессорный модуль Fastwell CPC313 на базе процессора Baikal-T1 разработки «Фаствелл Групп»; планшетный компьютер для спецприменений ОНИКС08 разработки «НПФ «ДОЛОМАНТ»; мобильный терминал в защищенном исполнении разработки ООО «ПЛАЗ»; масштабируемая мультидисплейная система визуализации с картографическим пакетом для ЗОСРВ «Нейтрино»; пакет интеграции АПКДЗ «Тверца Зетта-М» разработки НИИ ЦПС; система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус», установленная на доверенной платформе Kraftway KWBS N2930 с интегрированным АПМДЗ разработки «АНКАД».

Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.

Более подробная информация доступна на страничке семинара по ссылке.