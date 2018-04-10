«Битрикс24» обновил функционал CRM

«Битрикс24», облачный сервис для командной работы от российской компании «1С-Битрикс», получил обновление системы управления взаимоотношениями с клиентами.



Разработчики добавили функцию «Повторный лид». Она упростит работу менеджерам по продажам с постоянными клиентами.

Теперь CRM автоматически узнает клиента, создаст новый лид и добавит в него всю актуальную информацию. Сообщение или звонок от клиента, который уже есть в базе контактов, создаст новый лид. Но уже с пометкой «повторный».

Автоматизировать повторные продажи можно с помощью роботов CRM. Они помогут предпринимателям упростить коммуникацию с клиентом. Роботы автоматически отправят SMS с персональной скидкой на следующий заказ или поблагодарят за покупку.

«Повторные лиды» работают для всех каналов связи с клиентами: звонки; почта; CRM-формы; «Открытые линии»

Теперь CRM в «Битрикс24» создает повторные лиды по умолчанию. Sales-менеджерам нужно перейти во вкладку «Повторные», чтобы увидеть всех клиентов, которые покупали товар или услугу более 1 раза.

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс» сказал: «Сегодня компании не системно работают с постоянными клиентами. По нашим подсчетам, из-за этого они теряют до 35% от ежегодного оборота. Мы выпустили еще один инструмент, который позволит выстроить работу с повторными продажами, и не терять деньги. У «Повторного Лида» нет аналогов на российском рынке».