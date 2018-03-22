НИИМЭ разработал новую ячейку энергонезависимой памяти для серийно выпускаемых микросхем

«НИИ молекулярной электроники» разработал новую конструкцию ячейки энергонезависимой памяти для применения в серийно выпускаемых микросхемах отечественного производства I уровня. Особенностью новой ячейки стало сокращение ее площади более чем в два раза (до 2,32 мкм2) за счет применения новых технологических и схемотехнических решений.

На основе новой ячейки был разработан блок энергонезависимой памяти EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory) объемом 144 КБ с теми же линейными размерами, что и используемый сейчас в микроконтроллерах разработки НИИМЭ блок памяти объемом 72 КБ.

Это позволяет внедрить новый блок памяти в серийно выпускаемые продукты: крипто-защищенные микропроцессоры для комплексных систем с повышенными требованиями к безопасности и защите данных, такие как государственные системы электронной идентификации личности, включая удостоверения личности, водительские удостоверения, биометрические паспорта, виды на жительство или полисы медицинского страхования. Удвоение памяти при сохранении размеров чипа позволит записать на новые версии микроконтроллера, применяемого в государственных проектах, намного больше информации.

Также инженерами НИИМЭ была разработана новая операционная система, которая позволит заменить линейку ранее использовавшихся микроконтроллеров различного назначения универсальным чипом с увеличенным объемом памяти.