Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей

Bosch, Vodafone и Huawei объявили об успешном завершении испытаний новой эффективной технологии интеллектуальной мобильной телефонии.

Технология, известная как Cellular-V2X (коммуникация машины с другими объектами), позволяет машине «общаться» с другими транспортными средствами и окружающей средой посредством мобильной телефонии.

Полевые испытания с первыми тестовыми модулями 5G проводятся на трассе A9 в Баварии. Впервые компании демонстрируют тот факт, что для систем помощи водителю — таких, например, как адаптивный круиз-контроль (ACC) — также полезен прямой мгновенный обмен информацией между транспортными средствами.

До настоящего момента система Cellular-V2X использовалась в качестве системы предупреждения в режиме реального времени — например, при смене полос движения на трассе или внезапном торможении идущей впереди машины. Благодаря технологии адаптивного круиз-контроля не только выдается предупреждение водителю, но и осуществляется автоматическое ускорение и торможение.

Новая система мобильной телефонии прокладывает дальнейший путь для технологий автоматизации управления автомобилем. В процессе создания общей сети для дорожного движения необходимо будет научить машины «общаться» между собой и обмениваться данными напрямую. Такая прямая связь между автомобилями позволит получать информацию о том, что происходит на участках перекрестка вне прямого поля зрения: за вершиной подъема, на участках трассы сбоку или позади собственной машины водителя.

Система адаптивного круиз-контроля (ACC) поддерживает заданную водителем скорость, а также посредством радарного датчика сохраняет предустановленную дистанцию до идущего впереди автомобиля.

Система ACC обнаруживает транспортное средство, внезапно вклинивающееся спереди, как только оно входит в зону обнаружения радарного датчика.

Когда машины «общаются» напрямую в режиме реального времени при помощи технологии Сellular-V2X, появляется возможность еще более раннего обнаружения транспортного средства в вышеописанных случаях. Посредством мобильной телефонии подключенные машины могут напрямую передавать такие данные, как их местоположение и скорость, всем транспортным средствам в радиусе более 300 метров. Такая передача осуществляется без использования каких-либо промежуточных каналов и базовых станций, что позволяет практически полностью исключить задержки. В результате машина знает о действиях водителей автомобилей, находящихся вокруг. Когда, например, другая машина появляется на пути, система адаптивного круиз-контроля узнает об этом еще до того, как это заметит водитель или радарный датчик. Машина автоматически регулирует скорость, и это происходит раньше, чем в отсутствие описываемой технологии.

После установления достаточной дистанции до впередиидущего транспортного средства система адаптивного круиз-контроля осуществляет автоматическое ускорение до достижения предустановленной скорости. Даже в пробках эта функция позволяет водителю расслабиться и минимизирует стресс, в то же время предотвращая резкое торможение и ускорение на трассе. В целом, движение становится более плавным и эффективным.

Благодаря прогнозированию, осуществляемому данной системой, автомобили могут плавнее двигаться в потоке.